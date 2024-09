IKEA Dirigera : Le hub compatible Matter enfin disponible pour une maison connectée simplifiée

Le géant suédois de l’ameublement, IKEA, poursuit son engagement à développer son offre de produits connectés à petit prix pour la maison. Un nouveau pas important vient d’être franchi avec la mise à jour tant attendue de sa passerelle Dirigera, qui simplifie la connexion de tous les appareils au réseau de la maison.

En effet, IKEA a officiellement commencé à déployer la prise en charge de Matter pour son hub connecté Dirigera. Il s’agit d’une mise à jour très attendue sur sa compatibilité avec l’écosystème de la maison connectée.

La passerelle Dirigera permet de contrôler divers produits de la gamme Smart Home d’IKEA, tels que la prise connectée Tretakt ou le détecteur de fuite d’eau Badring. Grâce à cette nouvelle mise à jour, le hub bénéficie d’une extension de ses fonctionnalités. Selon Damir Smrkovic, responsable des plateformes et technologies chez IKEA Suède, l’objectif est de faciliter l’intégration des produits connectés au quotidien, sans que les utilisateurs aient à se préoccuper de la compatibilité.

Ainsi, le mise à jour permettra à tous les appareils intelligents IKEA basés sur Zigbee de communiquer avec tous les appareils compatibles avec Matter, quelle que soit la marque. Notamment, IKEA a choisi de mettre en œuvre la prise en charge de Matter en tant que pont, ce qui signifie que le hub Dirigera traduit entre les appareils Zigbee d’IKEA et la norme Matter plutôt que de prendre en charge Matter elle-même de manière native.

La mise à jour Matter est disponible pour tous les possesseurs d’un hub Dirigera. En outre, la prise en charge de Matter par le hub Dirigera s’étend à toute la gamme d’appareils intelligents IKEA basés sur Zigbee, y compris les lampes, les stores, les contrôleurs, les purificateurs d’air et les capteurs. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais contrôler ces appareils à l’aide de n’importe quel système compatible avec Matter. Les intégrations existantes d’IKEA avec les configurations d’Apple, de Google et d’Amazon resteront en place, de sorte que la transition se fera en douceur pour les utilisateurs actuels.

Outre IKEA, beaucoup vont miser sur Matter

Matter est essentiellement une norme industrielle unificatrice pour la maison connectée qui permet à différentes marques de produits intelligents de se connecter et de fonctionner ensemble de manière transparente. Il fonctionne comme un pont, traduisant entre les différents protocoles de communication, comme le Zigbee d’IKEA, et leur permet d’interagir avec les écosystèmes compatibles avec Matter. C’est beaucoup plus facile que des intégrations personnalisées pour chaque marque ou plateforme. Ainsi, vous n’aurez pas à vous soucier de la compatibilité de vos appareils tant que les marques continueront d’adopter le nouveau standard.

On attendait cette mise à jour depuis qu’elle a été annoncée en mai de l’année dernière. Elle améliore la compatibilité des appareils connectés IKEA existants et contribue à créer un écosystème domestique plus ouvert et plus intelligent. Il est préférable d’avoir un pont que tout le monde utilise plutôt que de devoir utiliser la même marque ou d’avoir plusieurs applications différentes pour faire fonctionner chaque appareil.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs du hub Dirigera, la mise à jour du firmware s’effectue automatiquement. Il suffit que l’application IKEA Home smart soit à jour.