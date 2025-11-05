Accueil » Le drone 100 % solaire de Luke Maximo Bell : une prouesse d’ingénierie ultralégère

Les créateurs DIY adorent repousser les limites, mais certains projets frôlent l’impossible. C’est le cas de cette incroyable invention : un drone capable de voler uniquement à l’énergie solaire, sans batterie, sans condensateur et sans aucune source d’énergie de secours.

Un drone 100 % solaire signé Luke Maximo Bell

L’auteur de cet exploit est Luke Maximo Bell, ingénieur et YouTuber passionné de technologie, connu pour ses projets aussi ambitieux qu’originaux. Après avoir récemment tenté, avec son père Mike Bell, de battre le record du monde Guinness du drone le plus rapide (585 km/h avec leur Peregreen 3), Luke a pris le virage inverse : passer de la vitesse extrême à l’efficacité énergétique absolue.

Son nouveau défi : construire un drone qui vole uniquement grâce à la lumière du soleil.

Un design ultraléger et minimaliste

Pour rendre le concept possible, Luke a dû alléger chaque composant au maximum :

Châssis et hélices en fibre de carbone, à la fois solides et ultralégers.

Aucune batterie, ni même de condensateur : toute l’énergie provient directement du soleil.

Une aile rigide composée de 27 mini panneaux solaires alimente directement les moteurs.

Le moindre rayon compte : sans stockage d’énergie, la moindre ombre ou baisse d’ensoleillement réduit la puissance disponible pour maintenir le vol.

Un premier vol réussi

Après plusieurs ajustements et tests, Luke a réussi à faire décoller et stabiliser le drone en plein champ. Le vol n’était pas parfait — quelques oscillations causées par le vent et des variations de puissance dues à la luminosité — mais le résultat est sans appel : le drone a bel et bien volé sans aucune batterie, propulsé uniquement par l’énergie solaire.

C’est une première mondiale dans cette catégorie d’appareils.

Prochaine étape : battre un nouveau record mondial

Fort de cette réussite, Luke ne compte pas s’arrêter là. Il prépare déjà une version plus évoluée de son prototype, avec davantage de panneaux solaires, un GPS intégré, et un logiciel de vol autonome.

Son objectif final ? Battre le record Guinness du plus long vol d’un drone alimenté uniquement par l’énergie solaire.

Un pas vers des drones durables

Même si ce premier prototype reste expérimental, il prouve que le vol solaire sans batterie est possible. Ce type d’innovation pourrait inspirer de futurs drones écologiques, capables de surveiller l’environnement ou d’assurer des missions de longue durée sans émissions ni recharge. Un drone sans batterie, c’est plus qu’un exploit technique : c’est un symbole d’ingéniosité et d’audace.

Luke Maximo Bell vient peut-être d’ouvrir la voie à une nouvelle génération d’aéronefs solaires — où la seule limite sera… la météo.