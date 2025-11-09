Accueil » Dimensity 8500 fuite : la puce 8 cœurs A725 pour le haut de gamme abordable

Le célèbre leaker Digital Chat Station a révélé de nouveaux détails sur la prochaine puce de MediaTek, le Dimensity 8500, une évolution directe du Dimensity 8400 qui semble viser le segment premium abordable.

Dimensity 8500 : Une architecture 100 % « big cores »

Selon la fuite, le Dimensity 8500 est gravé en 4 nm par TSMC, et repose sur une configuration 8 cœurs ARM Cortex-A725 — autrement dit, aucun petit cœur d’efficacité énergétique.

Ce choix rappelle le Dimensity 8400, mais avec des fréquences plus élevées et une optimisation thermique revue.

1 cœur principal (Prime) : Cortex-A725 @ 3,4 GHz

7 cœurs de performance : Cortex-A725 à fréquence légèrement inférieure (autour de 3,0 GHz, selon les prototypes)

Cette approche « full performance cores » devrait offrir une puissance brute très élevée, proche de celle des flagships tout en conservant une bonne efficacité grâce au nœud 4 nm de TSMC.

Un GPU Mali-G720 dopé

Côté graphique, MediaTek mise encore sur l’architecture ARM Mali-G720, mais avec une configuration MP10 ou MP12 (selon la fuite) cadencée à environ 1,5 GHz.

D’après Digital Chat Station, les premiers benchmarks AnTuTu atteignent 2,2 millions de points, un score nettement supérieur à celui du Dimensity 8400 (autour de 1,9 M) et proche du Snapdragon 8 s Gen 4. Le leaker précise même que la performance théorique GPU pourrait dépasser celle des Snapdragon 8 Gen 3 et 8 s Gen 4, du moins « sur le papier ».

En pratique, il faudra évidemment attendre les tests thermiques et énergétiques réels pour juger de la stabilité et de la gestion de la chaleur.

Deux types de smartphones déjà en test

Selon la fuite, les premiers appareils équipés du Dimensity 8500 sont déjà en phase de test interne :

Un smartphone milieu de gamme équilibré, avec un format d’écran standard (~6,7 pouces)

Un modèle axé sur l’autonomie, doté d’une grande batterie

Cette approche laisse penser que MediaTek veut séduire à la fois les gamers mobiles et les utilisateurs orientés endurance.

Les premiers partenaires : Xiaomi, Honor, OPPO et vivo

Digital Chat Station relie à nouveau la puce au Redmi Turbo 5 (successeur du Turbo 4), qui pourrait être le premier smartphone à l’utiliser. Pour rappel, le Redmi Turbo 4 était équipé du Dimensity 8400— Ultra, tandis que le Turbo 4 Pro utilisait le Snapdragon 8 s Gen 4. Le Dimensity 8500 s’inscrirait donc comme la nouvelle option performance milieu-haut de gamme pour Xiaomi, avant d’être adopté par Honor, OPPO, OnePlus et vivo dans les mois suivants.

Le Dimensity 8500 pourrait devenir le SoC le plus puissant du segment milieu-haut de gamme. Avec une architecture à 100 % de cœurs « haute performance » et un GPU solide, MediaTek semble vouloir repousser Qualcomm même en dehors du segment flagship, consolidant ainsi sa position sur les smartphones entre 400 et 700 €.