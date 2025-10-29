Accueil » Nothing Phone (3a) Lite : le retour des Glyph Lights (mais un seul) à 249 €

Nothing Phone (3a) Lite : le retour des Glyph Lights (mais un seul) à 249 €

Nothing Phone (3a) Lite : le retour des Glyph Lights (mais un seul) à 249 €

Après avoir supprimé les célèbres Glyph Lights sur son dernier flagship, le Phone (3), Nothing fait machine arrière avec le Phone (3a) Lite — mais à moitié seulement.

Le nouveau modèle, plus abordable, arrive dès aujourd’hui en Europe.

Phone (3a) Lite : Un seul voyant lumineux, inspiré du passé

Le Phone (3a) Lite remet en scène l’idée de lumière de notification, mais sous une forme minimaliste : une seule LED circulaire placée dans le coin inférieur droit, que Nothing dit avoir conçue « en hommage aux voyants de notification classiques ».

Malgré ce retour discret, la LED reprend plusieurs fonctions du système Glyph complet :

notifications lumineuses en posant le téléphone face vers le bas,

séquences personnalisées pour certains contacts,

indicateur visuel pour le minuteur photo.

Design Nothing, mais simplifié

Côté design, le Phone (3a) Lite reste fidèle à l’ADN de la marque : dos semi-transparent, accents rouges, deux coloris (noir et blanc). L’agencement asymétrique des capteurs photo rappellera celui du Phone (3) — un choix qui divisera à nouveau. Le large panneau au dos ressemble à un couvercle de batterie amovible, mais ce n’est qu’un détail esthétique : « un design simulant la batterie », précise Lewis Hopkins, responsable RP chez Nothing.

Le smartphone embarque une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, 8 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage extensibles jusqu’à 2 To via microSD.

L’écran OLED 6,77 pouces 120 Hz promet fluidité et contraste, tandis que la batterie 5 000 mAh offre une bonne autonomie, avec charge filaire 33 W. Certifié IP54, il résiste aux éclaboussures et à la poussière.

Le module principal est un 50 mégapixels avec capteur 1/1,57” et ouverture f/1.8, un combo rare à ce prix. Les deux autres caméras — ultra grand-angle 8 mégapixels et macro — paraissent plus anecdotiques. À l’avant, un selfie de 16 mégapixels complète l’ensemble.

Nothing OS 3.5 : l’intelligence simplifiée

Le Phone (3a) Lite conserve l’ADN de la marque avec Nothing OS 3.5, une interface basée sur Android 15 et pensée pour la fluidité, la clarté et la personnalisation utile. Cette surcouche allie minimalisme visuel et intelligence fonctionnelle, en mettant l’accent sur la simplicité du geste et la cohérence de l’expérience utilisateur.

Parmi les nouveautés, Smart Drawer classe automatiquement les applications pour un accès plus rapide, tandis que Private Space protège vos fichiers sensibles et App Locker sécurise chaque application individuellement. L’ensemble offre une tranquillité d’esprit sans compromis sur le style.

Nothing promet 3 ans de mises à jour Android majeures et 6 ans de correctifs de sécurité, gage d’une longévité logicielle rare sur ce segment.

La prochaine mise à jour Nothing OS 4.0 est déjà confirmée pour début 2026.

Enfin, Essential Key et Essential Space introduisent de nouveaux outils IA dédiés à la capture et à l’organisation des notes, idées et contenus multimédias, tandis que Essential Search permet de retrouver instantanément vos données — même hors connexion.

Prix, disponibilité et support logiciel

128 Go : 249 euros

256 Go : 279 euros

Nothing joue ici la carte du retour à l’essentiel : un design signature, une touche de nostalgie lumineuse, et un positionnement tarifaire malin qui pourrait séduire ceux que le Phone 3 avait laissés perplexes.