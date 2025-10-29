Accueil » Netflix déploie une nouvelle interface TV pour les profils enfants dans le monde entier

Netflix a annoncé ce mardi le lancement mondial d’une nouvelle expérience TV dédiée aux profils enfants. L’objectif : simplifier la navigation et améliorer les recommandations, tout en rendant l’accès aux contenus préférés plus rapide et plus intuitif.

Netflix : Une interface repensée pour les plus jeunes

Cette mise à jour s’inspire directement de la refonte du profil principal introduite en mai dernier, qui intégrait déjà une recherche assistée par IA, des raccourcis plus visibles et des suggestions personnalisées. Sur les profils enfants, le design a été allégé et épuré.

Une nouvelle barre de navigation fait son apparition en haut de l’écran, donnant accès à la section « Mon Netflix », où sont regroupés tous les films et séries que l’enfant a regardés, enregistrés ou aimés.

Un moyen simple de retrouver ses contenus favoris, surtout pour les jeunes spectateurs qui aiment revoir leurs épisodes préférés.

Les recommandations se mettront désormais à jour en temps réel, comme sur les profils adultes, pour réduire le temps passé à chercher quoi regarder.

Des fonctions familières conservées

Netflix précise que certaines options populaires resteront disponibles :

Les bandes de personnages thématiques,

La boîte mystère qui suggère des découvertes surprises,

Et bien sûr, les contrôles parentaux.

Vers une expérience plus interactive

La plateforme a également présenté d’autres nouveautés à venir, comme des systèmes de vote en direct, des jeux de groupe, ou encore des podcasts interactifs. L’une des premières émissions à bénéficier du vote en temps réel sera « Star Search », prévue pour 2026, après les tests réussis de Dinner Time Live with David Chang.

Selon Netflix, cette nouvelle interface TV prépare le terrain pour ces contenus plus dynamiques, offrant une base flexible pour les expériences interactives à venir.

Netflix continue de peaufiner son expérience utilisateur, cette fois pour les plus jeunes, avec une promesse claire : rendre la découverte de contenus aussi simple et ludique que possible.