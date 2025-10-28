Accueil » Windows 11 : « Copier et Rechercher » arrive pour simplifier la recherche en un clic

Microsoft affine encore l’expérience Windows 11 avec une nouveauté aussi discrète qu’ingénieuse : une fonction baptisée « Copier et Rechercher » (Copy & Search), qui promet de faire gagner de précieuses secondes aux utilisateurs.

Comme le rapporte Digital Trends, cette amélioration permet de copier un texte depuis n’importe quelle application et de le rechercher instantanément via la barre des tâches — le tout en un seul clic, sans passer par le collage manuel habituel.

Un fonctionnement ultra-simple

Lorsqu’un texte est copié, une petite icône de collage apparaît dans la barre de recherche. En appuyant dessus, le champ se remplit automatiquement et lance la requête dans la foulée.

Ce raccourci, anodin en apparence, pourrait transformer les usages quotidiens des professionnels : développeurs, journalistes, étudiants ou créateurs de contenu qui multiplient les recherches rapides gagneront ainsi un temps précieux.

Tests en cours dans les versions Insider de Windows 11

La fonction est actuellement en phase de test dans les dernières versions Windows Insider, notamment dans la build 26220.6982 (KB5067109). Elle s’inscrit dans la stratégie de Microsoft visant à affiner les interfaces par itérations successives, grâce aux retours de sa communauté de testeurs.

L’intégration directe dans la barre des tâches — véritable hub central de navigation — traduit la volonté de Microsoft d’améliorer la fluidité de l’expérience utilisateur, un domaine longtemps dominé par macOS Spotlight ou les outils de recherche rapide de Google.

Productivité et cas d’usage

Pour les professionnels, cette fonctionnalité pourrait fluidifier considérablement les workflows. Un développeur peut copier un message d’erreur et lancer la recherche immédiatement. Un journaliste peut vérifier une citation sans changer de fenêtre.

Comme le souligne gHacks Tech News, cette optimisation s’inscrit dans la lignée des améliorations liées à l’IA de Microsoft, laissant entrevoir des intégrations plus poussées du presse-papiers intelligent dans les futures mises à jour.

Une évolution ciblée, mais stratégique

Reste à savoir si cette nouveauté sera déployée sur toutes les éditions de Windows 11, ou réservée à certaines configurations. Les premiers retours la rattachent à la mise à jour 25H2, sans calendrier officiel de déploiement.

Cette amélioration fait partie d’un ensemble plus large de mises à jour centrées sur Copilot et les outils intelligents, illustrant la volonté de Microsoft de moderniser Windows sans le bouleverser.

Une “petite” mise à jour à fort impact

Certes, il ne s’agit pas d’une révolution, mais d’une évolution pensée pour le quotidien. Les premiers retours saluent la réduction du nombre de clics et la simplicité d’usage. Ces retours positifs pourraient inciter Microsoft à appliquer la même logique d’optimisation dans d’autres domaines : gestion de fichiers, lancement d’applications ou automatisation des tâches courantes.

« Copier et Rechercher » incarne la philosophie actuelle de Microsoft : des améliorations subtiles mais concrètes, capables d’accroître la productivité sans complexifier l’expérience utilisateur.

Si Windows 11 continue sur cette voie, ces petits raffinements cumulés pourraient bien redéfinir la fluidité du système — et renforcer son attractivité auprès des professionnels exigeants.