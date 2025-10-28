Accueil » Les développeurs peuvent désormais créer des applications Android avec le langage Swift d’Apple

Grande nouvelle pour les développeurs : il est désormais possible d’utiliser Swift, le langage de programmation d’Apple, pour créer des applications Android et partager du code avec des apps iOS.

Cette avancée est rendue possible grâce au lancement du Swift SDK for Android, annoncé par le groupe de travail Android Workgroup du projet open source Swift.

Swift arrive officiellement sur Android

Jusqu’à présent, coder une app Android en Swift nécessitait des solutions de contournement non officielles. Désormais, le SDK offre des outils validés et pris en charge permettant de développer nativement pour Android.

« Avec ce SDK, les développeurs peuvent désormais créer des applications Android en Swift, ouvrant la voie à un développement multiplateforme plus rapide et plus innovant », a déclaré Joannis Orlandos, président du Android Workgroup.

En parallèle, l’équipe a publié un guide de démarrage pour aider les développeurs à créer leur première app Android en Swift, ainsi que plusieurs projets d’exemple sur GitHub et des ressources pour intégrer Swift dans des projets Android existants.

Qu’est-ce que cela change pour les utilisateurs ?

Pour la plupart des utilisateurs, le langage utilisé pour développer une app importe peu. Mais, cette compatibilité entre Swift et Android pourrait faciliter la création d’applications multiplateformes, notamment pour les petits studios ou développeurs indépendants.

De nombreuses apps restent exclusives à iOS faute de moyens pour développer une version Android. Si Swift rend ces portages plus simples, les utilisateurs Android pourraient être les grands gagnants.

Cependant, il s’agit encore d’un premier pas : le SDK est loin de rendre le processus totalement automatique.

Multiplateforme : une tendance qui s’accélère

Aujourd’hui, la solution la plus populaire pour le développement mobile multiplateforme reste Kotlin Multiplatform, mais celle-ci nécessite toujours des outils spécifiques à chaque OS. L’arrivée de Swift sur Android vient donc renforcer cette dynamique et pourrait, à terme, réduire la barrière entre les deux écosystèmes mobiles.

Ce n’est qu’un début, mais un début prometteur. À terme, si le portage d’une app iOS vers Android devient plus simple, davantage de développeurs pourraient franchir le pas — ce qui profiterait aux deux plateformes et aux utilisateurs.