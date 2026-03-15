Accueil » Vivo X300 FE : la « mini-bête » de Vivo se précise avant un lancement attendu en mars

Vivo X300 FE : la « mini-bête » de Vivo se précise avant un lancement attendu en mars

Vivo X300 FE : la « mini-bête » de Vivo se précise avant un lancement attendu en mars

Vivo s’apprête à enchaîner. Alors que la série V70 doit être dévoilée en Inde le 19 février, les projecteurs se tournent déjà vers un autre appareil : le Vivo X300 FE, pressenti comme l’entrée « abordable » de la famille X300… mais avec une fiche technique de quasi-flagship dans un format compact.

La dernière fuite évoque deux configurations :

12 Go/256 Go

12 Go/512 Go

Côté couleurs : bleu et noir, avec la possibilité de variantes supplémentaires selon les marchés. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais c’est souvent un signe que le produit est proche : les marques « verrouillent » généralement RAM/stockage et coloris dans la dernière ligne droite.

Un passage sur Geekbench (modèle V2537) indique un Snapdragon 8 Gen 5, 12 Go de RAM, Android 16, et un calendrier qui « sent » mars pour l’annonce, au vu de l’enchaînement certifications + benchmark.

Vivo X300 FE : Un compact qui joue dans la cour des grands

Les spécifications évoquées dessinent un positionnement très clair : un téléphone compact, mais sans concessions majeures. Le vivo X300 FE se vanterait d’un écran LTPO AMOLED de 6,31 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un triple module avec 50 mégapixels en capteur principal, 50 mégapixels en téléobjectif périscopique 3x, 8 mégapixels en ultra-grand-angle, et 50 mégapixels en selfie. Du côté de la batterie, celle-ci aurait une capacité de 6 500 mAh avec une charge de 90 W en filaire et 40 W en sans fil.

Plusieurs sources convergent : le vivo X300 FE serait, comme son prédécesseur « FE », une déclinaison internationale (rebrand/variant) d’un modèle chinois — ici le Vivo S50 Pro Mini.

C’est une stratégie typique : rationaliser R&D et production tout en ajustant le storytelling (et parfois les bandes 4G/5G, la surcouche, certains capteurs) selon les régions.

L’arme anti-flagship… ce n’est plus le prix, c’est le format

Le marché 2026 adore les grands écrans, mais une partie du public veut l’inverse : un téléphone « premium » qu’on peut vraiment utiliser à une main. Si Vivo tient la promesse (compact + Snapdragon 8 Gen 5 + grosse batterie + téléobjectif), le vivo X300 FE pourrait devenir une alternative crédible aux flagships « Max », surtout si le prix reste contenu.

Le seul vrai point à surveiller : la cohérence photo (traitement, HDR, zoom) et la chauffe — parce que c’est là que les « petits » téléphones se font parfois piéger.