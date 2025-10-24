Accueil » Apple Mac bondit de +14,9 % : La croissance du marché PC accélère, mais Lenovo reste numéro un

Apple continue de surfer sur la vague du succès : ses Mac se vendent mieux que jamais. Selon un rapport de Counterpoint Research, les ventes d’ordinateurs Apple ont progressé de 14,9 % au troisième trimestre 2025, soit près du double de la croissance moyenne du marché PC, estimée à 8,1 %.

Mais malgré cette belle performance, la marque à la pomme reste loin du podium mondial dominé par Lenovo.

Lenovo reste numéro un du marché

Si Apple affiche une santé insolente, Lenovo conserve sa première place mondiale et surpasse même la firme américaine en termes de croissance, avec +17,4 % sur la période.

Derrière, HP progresse de 10 %, tandis que Dell est le seul grand constructeur à voir ses livraisons baisser légèrement (–0,9 %).

ASUS, cinquième du classement, suit Apple de près avec +14 %.

Constructeur Croissance T3 2025 Classement mondial Lenovo +17,4 % 1er HP +10 % 2e Dell –0,9 % 3e Apple +14,9 % 4e ASUS +14% 5e

L’ère du PC « intelligent » approche

D’après Counterpoint, cette reprise du marché s’explique par deux facteurs principaux :

La fin de vie de Windows 10 , qui pousse entreprises et particuliers à renouveler leurs machines ; Des ajustements de stocks liés aux tarifs douaniers américains .

Mais les analystes estiment que la véritable révolution commencera en 2026 avec la montée en puissance des « AI PC », ces ordinateurs équipés de puces capables d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle localement.

« Le boom des PC dotés d’IA embarquée devrait porter le marché à de nouveaux sommets après 2026 », explique Minsoo Kang, analyste principal chez Counterpoint Research.

Apple profite de son excellente gamme

Avec ses MacBook M4 et maintenant MacBook M5, Apple a su convaincre grâce à des performances élevées et une autonomie record. Et même si la firme ne cherche pas à rivaliser avec les volumes de Lenovo ou HP, ses résultats prouvent que la stratégie de produits haut de gamme continue de séduire.

Bref, Apple ne domine pas encore le marché, mais elle en capte les marges et la croissance — et cela reste, à Cupertino, la meilleure des victoires.