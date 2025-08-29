iPhone 20 : Apple pourrait adopter les écrans Tandem OLED dès 2028

Alors qu’Apple a déjà intégré les écrans Tandem OLED à ses nouveaux iPad Pro, une question reste en suspens : à quand leur arrivée sur l’iPhone ? D’après un nouveau rapport en provenance de Corée, LG Display tente activement de convaincre Apple d’adopter le technologie Tandem OLED dans sa gamme d’iPhone.

Mais pour l’instant, la firme de Cupertino reste prudente.

Tandem OLED : de quoi s’agit-il exactement ?

La technologie Tandem OLED consiste à empiler deux couches OLED l’une sur l’autre, permettant :

Une luminosité bien plus élevée ;

Une durée de vie prolongée de l’écran ;

Et surtout, une meilleure efficacité énergétique — ce qui se traduit potentiellement par une autonomie accrue.

Un gain d’autant plus intéressant qu’Apple privilégie souvent l’équilibre entre performances et consommation énergétique, surtout sur ses modèles Pro.

Une adoption encore incertaine chez Apple

Malgré les avantages évidents de cette technologie, Apple n’a pas encore donné son feu vert pour l’intégrer dans l’iPhone. Selon la fuite coréenne, LG Display pousserait activement sa solution, sans succès jusqu’à présent.

Néanmoins, l’objectif de LG est clair : être prêt à fournir des écrans Tandem OLED pour les iPhone… dès 2028. Cela coïnciderait avec un modèle emblématique : l’iPhone 20, marquant le 20e anniversaire du tout premier iPhone lancé en 2007.

Une version « simplifiée » plus réaliste pour Apple ?

En parallèle, Apple aurait également envisagé une variante appelée Simplified Tandem OLED. Dans cette version :

Seuls les sous-pixels bleus sont doublés, car ce sont eux qui s’usent le plus rapidement.

Les sous-pixels rouges et verts restent sur une seule couche.

La production est simplifiée, donc plus économique.

Cette alternative semble mieux correspondre à la stratégie d’Apple, qui cherche en permanence à équilibrer innovation technologique et maîtrise des coûts industriels.

2028 : un moment clé pour l’iPhone ?

Apple a pour habitude de marquer les grandes étapes de son produit phare avec des évolutions marquantes. On se souvient du choc esthétique de l’iPhone X en 2017, pour les 10 ans de la gamme. Il n’est donc pas impossible qu’Apple réserve une révolution matérielle pour l’iPhone 20, et que l’adoption du Tandem OLED y joue un rôle central.

Si Apple intègre cette technologie dans ses iPhone, on peut s’attendre à plusieurs bénéfices :

Une expérience visuelle plus lumineuse et plus constante dans le temps ;

Moins de baisse de qualité liée à l’usure des pixels bleus ;

Et surtout, une meilleure autonomie, sans compromis sur les performances graphiques.

Une innovation dans les tuyaux, mais pas pour tout de suite

Même si Apple prend son temps, les voyants technologiques sont au vert. Si LG Display parvient à industrialiser la production à grande échelle, et que les coûts restent maîtrisés, il semble probable que l’iPhone 20 marquera l’arrivée du Tandem OLED sur smartphone.

D’ici là, l’iPad Pro continuera d’en profiter en exclusivité… sauf surprise de dernière minute.