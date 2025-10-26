Accueil » OPPO Watch S : une smartwatch ultra-fine avec ECG, capteur SpO₂ à 16 canaux et IA sportive

En parallèle de la présentation de ses nouveaux smartphones Find X9 et X9 Pro, OPPO a levé le voile sur sa nouvelle montre connectée haut de gamme : la OPPO Watch S.

Cette smartwatch se distingue par son design circulaire ultra-fin, ses capteurs de santé nouvelle génération et ses fonctionnalités sportives dopées à l’IA.

OPPO Watch S : Design élégant et finesse extrême

La OPPO Watch S affiche un look sobre et premium, avec un boîtier en acier inoxydable et un écran AMOLED rond de 1,46 pouce (résolution 464 × 464 pixels, 317 ppp) offrant une luminosité maximale de 1 500 nits.

Son épaisseur n’est que de 8,9 mm pour un poids plume de 35 g, ce qui en fait l’une des montres les plus fines du marché. Elle est proposée en trois coloris : Racing Black, Rhythmic Silver, et une élégante version bicolore Vibrant Green.

La montre inaugure un capteur optique de fréquence cardiaque à 8 canaux et un oxymètre à 16 canaux, assurant une mesure bien plus précise du rythme cardiaque et de la saturation en oxygène.

Grâce à son mode « examen de santé en 60 secondes », la Watch S peut mesurer 13 indicateurs clés : ECG, fréquence cardiaque, SpO₂, température corporelle, qualité du sommeil, niveau de stress, risque de ronflement, et plus encore. Elle inclut également un suivi de la glycémie en temps réel, des alertes en cas d’anomalie, une détection de chute et un appel SOS d’urgence.

L’IA au service du sport

Côté forme physique, la montre intègre un coach sportif intelligent utilisant l’IA pour analyser la combustion des graisses et donner des conseils vocaux en temps réel.

Elle propose plus de 100 modes sportifs, compatibles avec la géolocalisation double fréquence GPS/Beidou (L1+L5) pour un suivi ultra-précis.

Prix et disponibilité

La OPPO Watch S est commercialisée en Chine à partir de :

1 299 yuans (≈ 160 €) pour les versions Noire et Argentée,

1 499 yuans (≈ 180 €) pour la version bicolore Verte.

Les précommandes sont déjà ouvertes, et la montre sera disponible à partir du 22 octobre 2025.