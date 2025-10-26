Accueil » Pixel : Le Always-on Display devient intelligent, Google va couper l’écran quand vous êtes inactif

Pixel : Le Always-on Display devient intelligent, Google va couper l’écran quand vous êtes inactif

Pixel : Le Always-on Display devient intelligent, Google va couper l'écran quand vous êtes inactif

Les premiers smartphones Pixel à intégrer un écran Always-on Display (AOD) étaient les Pixel 2 et Pixel 2 XL, lancés en 2017. Pour rappel, cette fonctionnalité permet d’afficher l’heure, la date, le niveau de batterie et certaines notifications, même lorsque le téléphone est verrouillé ou en veille.

Pratique, certes… mais énergivore.

En effet, maintenir une partie de l’écran allumée en permanence entraîne une légère baisse d’autonomie, ce qui peut être gênant pour les utilisateurs les plus attentifs à leur batterie.

Un AOD plus intelligent pour économiser la batterie des Pixel

Sur certains smartphones concurrents, il est possible de programmer des plages horaires pour activer ou désactiver le Always-on Display. Cela permet d’en profiter uniquement lorsque c’est utile — par exemple en journée — et de désactiver automatiquement la fonction la nuit ou pendant le travail.

Mais jusqu’à présent, les Pixel n’offraient pas cette possibilité.

D’après une découverte récente dans une version Canary d’Android (le canal le plus expérimental du système), Google travaillerait sur une solution : une option qui désactive automatiquement l’AOD lorsqu’aucune activité utilisateur n’est détectée.

Une nouveauté repérée dans Android Canary

C’est le site Android Authority qui a repéré dans le code de cette version d’Android de nouvelles chaînes associées au comportement de l’AOD :

L’une indique que l’écran Always-on s’éteint lorsqu’il n’y a pas d’activité détectée .

. L’autre mentionne que l’affichage est désactivé dès que l’utilisateur est inactif.

Cela permettrait d’économiser de l’énergie sans avoir à désactiver manuellement la fonction dans les Paramètres → Affichage → Toujours activé.

Comment Google pourrait s’y prendre ?

On ignore encore comment Android définira cet état « inactif ». Mais, Google pourrait s’inspirer de Samsung, dont le mode « Auto AOD » désactive l’affichage permanent lorsque le téléphone est resté dans la poche quelques minutes, ou que l’utilisateur semble endormi.

Si la firme suit sa logique habituelle, cette nouveauté pourrait arriver d’abord sur les Pixel les plus récents, avant d’être rétroportée vers les anciens modèles, comme le Pixel 6 Pro.