Claude Sonnet 4.5 : L’IA d’Anthropic code seule pendant 30 heures, fini les développeurs juniors ?

Ce lundi, Anthropic a dévoilé Claude Sonnet 4.5, son nouveau modèle d’IA de pointe, présenté comme une avancée majeure dans le domaine du codage autonome.

L’entreprise promet une IA capable de produire des applications prêtes pour la production, et non plus de simples prototypes, grâce à une fiabilité nettement accrue.

30 heures de codage autonome pour créer une app type Slack ou Teams

Selon Anthropic, Claude Sonnet 4.5 a été capable, lors de tests en entreprise, de coder seul pendant 30 heures d’affilée. Résultat ? Une application complète avec 11 000 lignes de code, incluant la mise en place d’une base de données, l’achat d’un nom de domaine et même la réalisation d’un audit de sécurité SOC 2.

Du jamais vu dans le secteur. À titre de comparaison, Claude Opus 4, précédent modèle vedette de la marque, tenait « seulement » 7 heures en autonomie.

Claude Sonnet 4.5 est d’ores et déjà disponible via l’API Claude et dans le chatbot Claude. Le tarif reste identique à celui du modèle précédent :

3 dollars par million de tokens en entrée

15 dollars par million de tokens en sortie

Mais au-delà du prix, c’est la polyvalence du modèle qui impressionne. Claude Sonnet 4.5 surpasse ses concurrents sur des benchmarks, comme SWE-Bench Verified, avec un focus affirmé sur les tâches à long terme.

Des startups comme Cursor ou Windsurf, spécialisées dans les outils d’aide au développement, saluent déjà ses performances. Le PDG de Cursor parle même d’un « nouveau standard dans le codage par IA ».

Claude Sonnet 4.5 : Moins de sycophance, moins de failles, plus d’alignement

Anthropic assure aussi que Claude Sonnet 4.5 est son modèle le plus « aligné » à ce jour :

Moins de réponses flatteuses ou biaisées

Moins vulnérable aux attaques par injection de prompt

Meilleure compréhension du contexte et du raisonnement à long terme

Un combo séduisant pour les entreprises à la recherche d’un assistant IA fiable, notamment dans des secteurs sensibles comme la cybersécurité, la finance ou la recherche.

Lancement du Claude Agent SDK : l’infrastructure des agents entre vos mains

En parallèle, Anthropic dévoile également le Claude Agent SDK, un kit de développement permettant de créer ses propres agents IA, sur la base de l’infrastructure utilisée par Claude Code.

Autrement dit : vous pouvez désormais bâtir vos propres IA spécialisées, capables d’interagir avec des machines virtuelles, de gérer le contexte, de mémoriser des instructions, voire de collaborer avec d’autres agents — tout cela avec le même cœur technologique que Claude Sonnet 4.5.

Imagine with Claude: génération de code en temps réel (et sans tricher)

Pour les abonnés Max, Anthropic propose en plus une expérience expérimentale baptisée Imagine with Claude, qui met en scène une IA générant du code en direct, sans recourir à des snippets pré-écrits.

Le but ? Montrer comment Claude pense et code « à la volée », dans une logique de transparence et de contrôle par l’utilisateur.

Une guerre des agents IA qui s’accélère

Ce lancement intervient quelques jours après la présentation de ChatGPT Pulse par OpenAI, et moins de deux mois après la sortie de Claude Opus 4.1. Le rythme s’accélère : les géants de l’IA livrent désormais des modèles tous les 60 jours.

Anthropic joue ici sa carte avec un positionnement clair : dominer le segment des agents IA autonomes pour les développeurs. Un pari ambitieux, mais crédible, tant les progrès sont visibles.

Claude Sonnet 4.5, le copilote de demain pour les devs ?

Anthropic mise sur un futur où les IA ne seront plus seulement des outils passifs, mais de véritables collaborateurs numériques, capables de travailler de manière autonome sur des projets complexes.

Claude Sonnet 4.5 pourrait bien être le premier modèle à tenir cette promesse à grande échelle, en devenant l’équivalent IA d’un développeur junior… qui ne dort jamais.