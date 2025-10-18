Accueil » Marché mondial des bracelets connectés : Xiaomi détrône Apple et s’impose en numéro 1 mondial

C’est officiel : Xiaomi est désormais le leader mondial du marché des bracelets connectés. Selon le rapport du deuxième trimestre 2025 publié par Omdia, le constructeur chinois a enregistré une croissance spectaculaire de 61 % sur un an, propulsant ses Xiaomi Smart Band et Redmi Band au sommet du classement mondial.

Huawei occupe la deuxième place, tandis que Apple glisse au troisième rang, malgré la domination de ses Apple Watch sur le segment premium.

Un marché en plein rebond

Les expéditions mondiales de bracelets et montres connectés ont atteint 50,2 millions d’unités au deuxième trimestre 2025, en hausse de 13 % par rapport à la même période l’an dernier.

Une performance solide, portée par la demande croissante pour les trackers d’activité et les wearables abordables.

Les modèles d’entrée de gamme, tels que les Xiaomi Band ou Redmi Band, se distinguent par leur rapport qualité-prix imbattable. Ils séduisent un public large — des sportifs occasionnels aux utilisateurs cherchant simplement un suivi de santé sans dépenser le prix d’une montre premium.

« Les consommateurs recherchent désormais la simplicité et la fiabilité, pas nécessairement le luxe », souligne Omdia dans son rapport.

Les montres connectées dominent en valeur

Derrière ce succès en volume se cache une réalité plus nuancée. Les montres connectées ne représentent que 32 % des expéditions, mais génèrent 69 % de la valeur totale du marché. Autrement dit : moins de ventes, mais plus de marge. Les marques comme Apple et Samsung misent sur des produits haut de gamme qui, bien qu’en retrait sur les volumes, maintiennent la rentabilité du secteur.

Omdia prévoit une croissance de 8 % du marché mondial des wearables en 2025, suivie d’une hausse de 9 % en 2026, signe que la dynamique reste solide à long terme.

Les écosystèmes deviennent la nouvelle bataille

La compétition ne se joue plus seulement sur les capteurs ou la durée de batterie.

Elle se déplace désormais sur le terrain des écosystèmes intégrés.

Xiaomi tire parti de son HyperOS pour relier montres, smartphones, écouteurs et objets connectés dans un environnement fluide.

Huawei poursuit sa stratégie « tout-en-un » via l’application Huawei Health, qui combine suivi matériel, données biométriques et services payants.

Apple, de son côté, reste fort sur la fidélisation, mais ses ventes ont reculé de 1 % sur le trimestre, selon Omdia.

Samsung a enregistré une croissance modérée, soutenue par ses montres Galaxy Watch sous Wear OS.

L’Indien Noise complète le top 5 mondial, confirmant le poids croissant du marché asiatique, notamment de l’Inde, dans l’industrie des wearables.

Une nouvelle ère pour les bracelets connectés

Le rapport d’Omdia montre un changement clair : le « gadget fitness » devient une porte d’entrée vers des écosystèmes numériques plus vastes. Les marques misent désormais sur la fidélisation à long terme plutôt que sur la simple vente d’un produit. Et à ce jeu, Xiaomi semble avoir trouvé la bonne formule : des appareils abordables, des fonctionnalités robustes, et surtout une intégration logicielle serrée avec son univers mobile.

En 2025, la guerre des wearables n’est plus une question de technologie seule, mais de qui retiendra le plus longtemps ses utilisateurs dans son écosystème