Microsoft confirme que Windows 10X est mort, sauf quelques idées

Microsoft confirme aujourd’hui qu’elle ne prévoit plus de sortir Windows 10X. Le système d’exploitation était initialement censé arriver aux côtés de nouveaux appareils à double écran comme le Surface Neo, avec une interface et des fonctionnalités plus légères et simplifiées. En effet, Windows 10X était censé être un tout nouveau système d’exploitation moderne doté d’une nouvelle interface utilisateur, d’un accent sur la sécurité et de performances rationalisées pour une variété de facteurs de forme, notamment les ordinateurs à double écran et pliables.

Tout cela s’est passé avant que la pandémie ne frappe, et Microsoft a alors décidé de donner la priorité à Windows 10X pour les ordinateurs portables à écran unique à la place. Windows 10X est maintenant officiellement abandonné, et Microsoft prévoit maintenant d’apporter ses meilleures idées dans Windows 10.

« Au lieu de commercialiser un produit appelé Windows 10X en 2021, comme nous l’avions prévu à l’origine, nous tirons parti des enseignements de notre voyage jusqu’à présent et accélérons l’intégration de la technologie fondamentale de Windows 10X dans d’autres parties de Windows et produits de l’entreprise », confirme John Cable.

Une partie de cette technologie a déjà commencé à apparaître sous la forme d’une nouvelle technologie de conteneur d’applications, d’une meilleure saisie vocale et d’un clavier tactile modernisé pour Windows 10. Microsoft affirme qu’elle va maintenant « continuer à investir dans les domaines où la technologie 10X » est utile pour les logiciels et le matériel à l’avenir.

Cependant, il est peu probable que nous voyions un jour le dispositif Surface Neo.

Un concurrent à Chrome OS de moins

Windows 10X devait apparaître en 2021 comme un concurrent de Chrome OS, et Microsoft a passé des années à essayer de moderniser Windows afin de mettre sur le marché une version plus légère. Windows RT est d’abord sorti aux côtés de la tablette Surface originale en 2012, puis Windows 10 en mode S est arrivé en 2017. Les deux ont échoué à simplifier Windows, mais Windows 10X avait quelques fonctionnalités prometteuses qui vont maintenant commencer à apparaître dans Windows 10 à la place.

Alors que Microsoft a publié une plus petite mise à jour Windows 10 May 2021 Update hier, une plus grande est prévue pour octobre. Cette prochaine mise à jour majeure comprend quelques grands changements visuels sous la forme de nouvelles icônes système, des améliorations de l’explorateur de fichiers, et la fin des icônes de l’ère Windows 95. Microsoft se concentre également sur certaines fonctionnalités et des ajouts clés, comme la résolution du problème de réorganisation des applications sur plusieurs écrans, ou encore l’amélioration du support audio Bluetooth.