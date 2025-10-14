Accueil » Apple prépare ses lunettes connectées : un virage stratégique pour relancer sa vision de l’AR

Apple prépare ses lunettes connectées : un virage stratégique pour relancer sa vision de l’AR

Apple prépare ses lunettes connectées : un virage stratégique pour relancer sa vision de l’AR

Apple semble accélérer sur l’un de ses projets les plus mystérieux : des lunettes intelligentes qui pourraient bien redéfinir l’avenir de la réalité augmentée (AR).

Selon plusieurs rapports concordants — notamment de 9to5Mac —, la firme aurait mis en pause la refonte de son casque Vision Pro pour concentrer ses équipes d’ingénieurs sur un produit plus léger, plus accessible et surtout plus grand public.

D’un casque encombrant à des lunettes du quotidien

La décision marquerait un changement majeur dans la stratégie AR d’Apple. Plutôt que de poursuivre sur la voie du casque immersif haut de gamme à 3 999 euros, la marque opterait pour une approche plus pragmatique : des lunettes connectées conçues pour un usage quotidien, avec voix, caméra et intelligence artificielle intégrée.

D’après les sources internes citées par Mark Gurman (Bloomberg), le projet — initialement baptisé Vision Air — aurait été mis en veille au profit de ces lunettes « lite », attendues dès 2026, voire 2027 pour une version à réalité augmentée complète.

Objectif : offrir une expérience AR fluide, subtile et mobile, loin du casque encombrant, en s’inspirant directement du succès des Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Une redistribution massive des ressources internes

Le pivot stratégique ne s’arrête pas à une simple réorientation produit. Apple aurait réaffecté une partie de ses ingénieurs du projet Vision Pro vers cette nouvelle catégorie de lunettes, confirmant l’importance du chantier.

Ce choix répond à une réalité économique : malgré ses prouesses techniques, le Vision Pro peine à séduire au-delà des passionnés. Son prix élevé, son poids et son positionnement « expérimental » en font un produit de niche.

À l’inverse, des lunettes connectées plus discrètes pourraient conquérir un marché grand public, au même titre que l’Apple Watch à son lancement.

Selon Ming-Chi Kuo, Apple vise un produit de transition : des lunettes légères, à la croisée de la vision assistée et de l’assistant personnel, avant d’atteindre la « vraie » réalité augmentée immersive à horizon 2027.

AR + IA : la nouvelle frontière du wearable Apple

Ces lunettes intégreraient Apple Intelligence, la suite d’outils IA récemment dévoilée par la marque, et fonctionneraient en synergie avec l’iPhone. L’idée : proposer un assistant contextuel capable de reconnaître des objets, des lieux ou du texte, tout en répondant vocalement via Siri.

Selon les rumeurs, Apple y ajouterait des capteurs de santé, renforçant le lien entre la vision, le bien-être et l’environnement — un axe déjà au cœur de l’Apple Watch. Autre avantage : le traitement IA déporté sur l’iPhone permettrait d’alléger le hardware, de réduire la chauffe et d’allonger l’autonomie.

Bref, une architecture hybride mêlant puissance et discrétion, fidèle à la philosophie Apple.

Une réponse directe à Meta et la course aux lunettes IA

La compétition s’intensifie. Les lunettes connectées Ray-Ban Meta ont posé un nouveau standard avec traduction en direct, capture photo et intégration IA vocale. Apple n’a pas l’intention de laisser Meta s’imposer sur ce terrain.

Les premières fuites mentionnent un prototype en aluminium ultra-léger, équipé de caméras latérales pour la reconnaissance d’objets et la navigation, ainsi que d’un système audio directionnel pour une écoute discrète. Le tout, bien sûr, piloté par la voix et l’écosystème iPhone.

Le pari : faire des lunettes un produit de masse, là où Meta reste encore perçu comme un acteur de niche.

Un écosystème pensé pour la convergence

Selon Bloomberg, les lunettes pourraient basculer entre deux interfaces selon l’appareil associé :

un mode « visionOS complet » lorsqu’elles sont reliées à un Mac,

et un mode simplifié lorsqu’elles sont connectées à un iPhone.

Ce fonctionnement hybride viserait à étendre la continuité d’usage déjà présente entre les appareils Apple — un atout majeur face à des concurrents moins intégrés. L’idée est simple : transformer les lunettes en interface transparente entre le monde physique et le numérique, une extension naturelle de l’écosystème Apple.

Défis techniques et enjeux de confiance

Reste que le défi est immense. La miniaturisation des composants, la gestion énergétique et surtout les questions de confidentialité liées aux caméras toujours actives seront cruciales. Apple devra convaincre que son approche respecte la vie privée, un argument clé face à Meta.

Autre enjeu : le design. Ces lunettes devront séduire autant qu’elles impressionnent — car dans le wearable, la technologie n’a de sens que si elle se fond dans le style.

En misant sur des lunettes légères, Apple ne cherche pas seulement à contrer Meta — elle redéfinit la prochaine interface homme-machine. Après le smartphone et la montre connectée, la vision de Cupertino semble claire : l’avenir du computing personnel se portera sur le visage.

Et si l’iPhone a démocratisé l’écran tactile, ces lunettes pourraient bien démocratiser la réalité augmentée contextuelle, transformant notre environnement en espace interactif.