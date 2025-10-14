Facebook relance Jobs : Meta ressuscite une fonctionnalité oubliée

Meta n’a jamais eu peur d’expérimenter — ni de ressusciter d’anciennes idées. Cette fois, c’est Facebook Jobs qui fait son grand retour, près de deux ans après sa disparition.

Le réseau social relance son service de publication d’offres d’emploi, désormais intégré à Facebook Marketplace, avec un positionnement clair : les emplois locaux, de terrain, et accessibles sans diplôme.

Un retour aux sources pour Facebook Jobs

Lancée pour la première fois en 2017, la fonctionnalité Facebook Jobs permettait aux entreprises de publier des offres directement sur leurs pages et aux utilisateurs de postuler sans quitter l’application. Le service s’était étendu à plus de 40 pays, avant d’être restreint aux États-Unis et au Canada en 2022, puis supprimé définitivement en 2023.

Mais en 2025, la donne change. Meta remet cette brique dans son écosystème, cette fois intégrée à Marketplace — l’espace d’échanges et de ventes locales de Facebook.

Les annonces apparaissent désormais dans un onglet dédié « Jobs » au sein de Marketplace, mais peuvent aussi être mises en avant dans certains groupes locaux ou publiées directement sur les pages d’entreprises.

Des « petits boulots » avant tout

Le nouvel outil cible surtout les emplois de proximité : restauration, artisanat, services à la personne, commerce de détail, etc. Les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 18 ans, et les offres doivent respecter les règles communautaires de Facebook.

Sans surprise, les annonces liées à des services adultes ou à la vente de substances sont interdites.

Plus étonnant : les garde d’enfants à domicile sont aussi exclues, une décision ironique quand on sait combien de groupes Facebook locaux sont justement dédiés à ce type d’emploi.

Un lancement sous surveillance

L’ancien programme Facebook Jobs s’était attiré les foudres des régulateurs après des cas de discrimination ciblée dans les offres sponsorisées. Certaines entreprises avaient utilisé les outils publicitaires de Meta pour exclure des groupes selon l’âge, le sexe ou la religion — une pratique désormais strictement interdite dans la nouvelle version.

Meta promet que toutes les annonces devront se conformer à une politique anti-discrimination renforcée, et qu’aucun ciblage publicitaire basé sur des critères sensibles ne sera autorisé.

Un lancement exclusif aux États-Unis… pour l’instant

Pour l’heure, Facebook Jobs version 2025 est uniquement disponible aux États-Unis, sans calendrier international annoncé. Mais si le test s’avère concluant, une extension au Canada — voire à d’autres marchés — semble probable dans les mois à venir.

Une décision pragmatique

Ce retour de Facebook Jobs s’inscrit dans la stratégie de Meta visant à renforcer l’utilité concrète de ses plateformes à l’échelle locale. Alors que Instagram et Threads s’orientent vers le contenu et la création, Facebook se repositionne sur ce qu’il sait faire de mieux : connecter les communautés et les commerces de proximité.

Une approche moins glamour, mais probablement bien plus pérenne dans un contexte où l’IA et les « super apps » redéfinissent la notion de service en ligne.