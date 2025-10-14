Accueil » Bixby revient en force : Samsung prépare une refonte visuelle avec One UI 8.5

Alors que Samsung met de plus en plus l’accent sur les assistants vocaux basés sur l’IA comme Google Gemini, la marque coréenne ne tourne pas complètement la page sur Bixby.

Même si Gemini est désormais l’assistant par défaut sur les nouveaux appareils Galaxy, Bixby continue d’évoluer, et la prochaine mise à jour One UI 8.5 pourrait bien lui offrir un nouveau visage.

Un nouveau design pour Bixby

D’après une fuite d’une version interne de One UI 8.5, Bixby bénéficierait d’une refonte visuelle complète, avec une nouvelle barre contextuelle flottante qui s’affiche à l’écran.

Les captures publiées par SamMobile montrent un design repensé, cohérent avec la nouvelle esthétique de One UI 8.5 :

une interface plus épurée,

des transitions plus fluides,

et un look plus moderne, aussi bien en mode clair qu’en mode sombre.

L’interface rappelle celle de Google Gemini, mais avec une palette de couleurs propre à Bixby, signe que Samsung veut conserver son identité malgré la cohabitation des deux assistants.

Une intégration plus profonde dans One UI

Selon les premières informations, Samsung travaillerait aussi sur une intégration plus poussée de Bixby dans « Modes et Routines », permettant d’automatiser davantage d’actions selon les contextes (lieu, heure, activité, etc.).

Aucune autre nouveauté fonctionnelle n’a encore fuité, mais il est probable que la marque cherche à ancrer Bixby dans les paramètres système, en le positionnant comme un assistant contextuel plus qu’un concurrent direct de Gemini.

Autrement dit, Samsung ne veut plus opposer Bixby à Gemini — mais plutôt en faire une alternative légère, axée sur la commande vocale et la personnalisation locale.

Bixby vs Gemini : deux philosophies différentes

Il faut reconnaître que Bixby n’a jamais vraiment rivalisé avec Google Assistant en matière de rapidité ou de compréhension contextuelle.

L’écart s’est encore creusé depuis l’arrivée des assistants dopés à l’IA générative, comme Gemini ou Copilot.

C’est d’ailleurs pourquoi Gemini est désormais activé par défaut sur les derniers Galaxy, en particulier les Galaxy S25 et Z Fold 6.

Mais, Samsung semble vouloir préserver Bixby pour une partie de ses utilisateurs — notamment ceux qui préfèrent éviter les traitements cloud d’IA et garder un contrôle local sur leurs données.

Un futur incertain, mais pas éteint

Face à la montée de Gemini et aux ambitions d’Apple avec Siri sous « Apple Intelligence », Samsung a tout intérêt à maintenir plusieurs options dans son écosystème.

Le retour de Bixby dans One UI 8.5 montre une chose : la marque n’est pas prête à l’enterrer.

Plus de choix, c’est toujours une bonne chose — et pour ceux qui veulent un assistant simple, rapide, et déconnecté de l’IA, Bixby reste une valeur sûre.