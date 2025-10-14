Accueil » TP-Link teste déjà le Wi-Fi 8 : la prochaine révolution sans fil avant même la norme officielle

Alors que le Wi-Fi 7 commence à peine à s’imposer dans nos routeurs haut de gamme, TP-Link regarde déjà vers l’avenir. Le constructeur chinois vient d’annoncer avoir réussi les premiers tests d’un prototype de matériel Wi-Fi 8 (802.11bn), marquant selon lui une « étape cruciale » dans le développement de la prochaine génération de connectivité sans fil.

TP-Link : Un premier prototype fonctionnel avant la validation du standard

Dans un communiqué, TP-Link indique avoir validé le signal de balise (beacon) et les capacités de transfert de données du Wi-Fi 8, confirmant ainsi la viabilité de cette technologie pour de futurs produits grand public. Ce matériel expérimental aurait été développé dans le cadre d’un partenariat industriel conjoint, dont les détails n’ont pas encore été dévoilés.

Fait notable : TP-Link prévoit déjà de lancer des appareils compatibles avant même la ratification officielle de la norme, que l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) n’attend pas avant 2028

Wi-Fi 8 : plus stable, pas seulement plus rapide

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Wi-Fi 8 ne cherche pas avant tout à battre des records de vitesse. Selon un rapport technique publié par Qualcomm en juillet, cette nouvelle norme se concentrera davantage sur la fiabilité, la stabilité et la gestion de charge, plutôt que sur le débit brut.

En clair, le Wi-Fi 8 veut résoudre les problèmes concrets rencontrés par les utilisateurs :

connexions instables dans les zones à faible signal,

ralentissements en cas de forte densité d’appareils,

micro-coupures lors des appels vidéo ou du streaming.

Les spécifications techniques connues

Le Wi-Fi 8 continuera d’exploiter les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, avec une bande passante maximale théorique de 320 MHz et une vitesse de pointe pouvant atteindre 23 Gb/s.

Mais, la vraie avancée réside dans sa capacité à gérer un nombre beaucoup plus élevé d’appareils connectés simultanément, tout en réduisant la latence pour les usages sensibles, comme le jeu en ligne, la visioconférence ou la domotique.

« Le Wi-Fi 8 marque un virage fondamental — il ne s’agit plus de vitesse maximale, mais de performance fiable dans les conditions réelles », explique Qualcomm. « Il vise à rapprocher la connectivité sans fil de la fiabilité et de la réactivité des réseaux câblés ».

Une évolution plus intelligente du réseau

Cette nouvelle génération devrait introduire des mécanismes d’allocation dynamique de bande passante basés sur l’intelligence artificielle, afin d’optimiser en permanence la qualité de connexion selon les usages.

Autrement dit, le Wi-Fi 8 saura prioriser automatiquement un flux vidéo ou un appel visio, même dans un environnement saturé par d’autres appareils connectés.

Cette approche s’inscrit dans la continuité du Wi-Fi 7, mais pousse encore plus loin la logique de « connectivité adaptative ».