Arduino dévoile son Starter Kit R4 : un pack pensé pour démocratiser l’électronique DIY

Avec son nouveau Starter Kit R4, Arduino veut simplifier l’entrée dans le monde du prototypage électronique. Un coffret complet, centré sur la carte UNO R4 Wi-Fi, qui combine apprentissage guidé, exploration libre et premiers pas vers la certification officielle.

Arduino Starter Kit R4 : Un kit repensé pour apprendre l’électronique autrement

Longtemps considéré comme la porte d’entrée la plus accessible dans l’électronique DIY, l’écosystème Arduino accueille une nouvelle version de son kit d’initiation. Baptisé Arduino Starter Kit R4, il réunit une carte UNO R4 Wi-Fi, un livre imprimé avec 13 projets détaillés, ainsi qu’un assortiment de composants pour réaliser immédiatement ses premières expériences.

Dans la boîte, on retrouve tout le nécessaire pour se lancer : câbles jumper, boutons poussoirs, LEDs, résistances, capteurs (température, inclinaison), moteur, servomoteur, écran LCD 16×2, et bien sûr une breadboard pour assembler l’ensemble. Un véritable laboratoire miniature.

Arduino résume ainsi l’ambition du pack : « une nouvelle version de l’un de nos kits les plus appréciés, avec encore plus de possibilités d’évolution », soutenue par des ressources en ligne et un accès à la certification Arduino.

Le cœur du kit : le UNO R4 Wi-Fi et ses capacités étendues

Au centre de l’expérience se trouve le UNO R4 Wi-Fi, une carte basée sur un microcontrôleur Renesas RA4M1 et un module ESP32-S3 intégrant Wi-Fi et Bluetooth. De quoi multiplier les projets connectés sans complexité inutile.

Ce n’est pas la récente Uno Q — la carte sous Debian dévoilée en partenariat avec Qualcomm — mais un microcontrôleur pur et dur, pensé pour l’embarqué. Pas de système d’exploitation complet ici, et c’est précisément ce qui en fait une base solide pour comprendre les fondations de l’électronique programmable.

Le livre fourni couvre un large éventail de concepts : lois de base comme celle d’Ohm, lecture de schémas, manipulation de phototransistors, servomoteurs, capteurs et logique de programmation. Une progression claire, qui permet de passer du simple allumage d’une LED au contrôle moteur ou à l’acquisition de données.

Un terrain d’expérimentation, au-delà des projets guidés

Si les 13 projets initiaux servent de fil conducteur, Arduino encourage la réutilisation des composants pour imaginer d’autres prototypes. La plateforme en ligne enrichit régulièrement une « bibliothèque croissante » de projets, offrant un terrain de jeu quasi infini pour les débutants.

Un bon point également : un code de réduction pour tenter l’examen officiel Arduino Fundamentals est inclus. Une manière habile de transformer un simple kit d’apprentissage en première étape vers une montée en compétences reconnue.

Un kit pensé pour les particuliers… et bientôt les salles de classe

Vendu 80 euros sur la boutique officielle, le Starter Kit R4 vise autant les curieux que les passionnés qui veulent repartir de zéro. Arduino prépare aussi un classroom pack regroupant six kits, idéal pour initier des groupes d’élèves à la culture maker.

Dans un marché où le Raspberry Pi continue de dominer le segment des mini-ordinateurs, Arduino rappelle ici sa force : offrir une approche simple, pédagogique et durable du hardware. Un rappel bienvenu à l’heure où l’électronique redevient un terrain de créativité accessible.