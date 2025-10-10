Accueil » Apple accélère : L’iPad Pro M5 et le Vision Pro 2 arrivent, la stratégie pour dominer la course à l’IA

Alors que les fans d’Apple et les analystes de l’industrie attendent avec impatience la prochaine vague d’innovations venues de Cupertino, de nouvelles rumeurs laissent entendre que les premiers produits dotés de la puce M5 seraient sur le point d’être lancés.

Selon un rapport de 9to5Mac, l’iPad Pro M5 et une nouvelle version du casque Vision Pro pourraient faire leurs débuts dans les prochaines semaines, marquant une évolution majeure pour les gammes tablette et réalité mixte d’Apple.

Puce Apple M5 : gravure N3P et intégration IA renforcée

Les premières informations techniques indiquent que la puce Apple M5 adoptera le nœud de gravure N3P de TSMC, une version optimisée du 3 nm promettant des gains notables en performance et en efficacité énergétique.

La production de masse aurait déjà démarré, et les premiers appareils équipés devraient arriver dès cet automne.

L’analyste Ming-Chi Kuo confirme sur X que les différentes variantes — M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra — seront déployées progressivement jusqu’en 2026.

Ces puces devraient offrir d’importants sauts de puissance pour les tâches liées à l’intelligence artificielle, au calcul neuronal et au rendu graphique, consolidant la position d’Apple dans le domaine du computing haut de gamme.

Une stratégie de relance face à la concurrence

Entre les documents de la FCC et les délais de livraison inhabituels observés sur certains produits, les signes d’un renouvellement matériel massif se multiplient. Apple semble vouloir accélérer son offensive sur le segment de l’IA, alors que Qualcomm et Intel redoublent d’efforts avec leurs propres architectures optimisées.

D’après les observateurs, la marque préparerait aussi une mise à niveau du MacBook Pro pour début 2026, intégrant les puces M5 afin de proposer une plateforme homogène entre Mac, iPad et Vision Pro.

Le « iPhone Fold » : Apple entre enfin dans le pliable

Parallèlement à la gamme M5, les rumeurs autour du premier iPhone pliable s’intensifient. Surnommé iPhone Fold, l’appareil pourrait être présenté dès 2026 et afficherait un écran interne de 7,9 pouces, un châssis renforcé et un système photo à cinq capteurs.

Apple viserait un format livre, similaire au Galaxy Z Fold, mais avec une approche plus premium :

modem cellulaire maison,

retour de Touch ID intégré à l’écran,

compatibilité avec Apple Intelligence, la nouvelle suite IA de la marque.

Les prototypes actuels intégreraient des écrans flexibles de dernière génération issus de la chaîne de production de Samsung Display, tandis qu’Apple s’emploie à résoudre les défis de durabilité propres à ce format.

D’autres produits M5 en préparation

Outre les iPad et MacBook, Apple pourrait étendre la puce M5 à d’autres appareils de son écosystème :

Mac mini et iMac mis à jour,

une Apple TV dotée de la puce A17 Pro,

et un AirTag 2 offrant un suivi de localisation amélioré.

Selon certaines sources, ces annonces pourraient être regroupées lors d’un événement d’automne, renforçant l’intégration entre les produits domestiques et professionnels de la marque.

Un pari sur l’IA et la réalité augmentée

Cette stratégie traduit la volonté d’Apple de se réinventer dans un marché saturé, alors que les ventes d’iPhone ralentissent. D’après TrendForce, l’écosystème M5 devrait s’étendre à de nouveaux MacBook Pro et même à des produits expérimentaux comme les Apple Glasses, tirant parti de l’IA embarquée pour limiter la consommation énergétique.

Une transition stratégique pour Apple

Face à la montée de l’IA et de la réalité augmentée, Apple mise clairement sur la maîtrise de son silicium maison pour maintenir son avance technologique.

Cette accélération du calendrier — avec plusieurs produits M5 et un iPhone pliable en ligne de mire — risque de bousculer les fournisseurs et les développeurs, mais témoigne d’une stratégie offensive pour consolider son écosystème.

Les premières annonces pourraient tomber dès la semaine prochaine, selon Macworld, marquant le début d’une nouvelle ère pour Apple, où puissance, IA et nouveaux formats convergent pour redéfinir ses produits phares.