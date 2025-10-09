Accueil » realme GT 8 Pro : une alliance avec Ricoh pour une révolution photo après 4 ans de développement

C’était pressenti, c’est désormais officiel : realme a confirmé son partenariat avec la marque japonaise Ricoh, spécialiste de l’imagerie, pour le développement de son prochain flagship, le realme GT 8 Pro.

Mais la vraie surprise vient de la durée de cette collaboration : selon realme, ce projet serait en préparation depuis quatre ans — un détail souligné par le slogan « 4 years in one snap » dans le teaser publié par la marque.

Le savoir-faire de Ricoh GR au service du smartphone

realme annonce que le système photo du realme GT 8 Pro sera propulsé par Ricoh GR, la célèbre gamme d’appareils compacts dédiés à la street photography.

L’objectif ? Offrir une expérience photographique « sans précédent », avec des avancées dans les domaines de l’optique, de la colorimétrie et du traitement d’image, selon les déclarations officielles. La marque promet également une interface photo sur mesure, inspirée du look et de l’ergonomie des appareils Ricoh GR, afin de recréer les sensations de la photographie « à la volée ».

« Le realme GT 8 Pro offrira une expérience d’imagerie inédite, marquée par des innovations fondamentales en matière de traitement des couleurs et de design optique », déclare Realme dans son communiqué.

Cette collaboration s’inscrit dans une tendance de fond où les marques de smartphones s’associent à des experts de la photo — à l’image de OnePlus x Hasselblad, Xiaomi x Leica ou Vivo x Zeiss.

realme GT 8 Pro : Un design modulaire inédit

Au-delà de la photo, realme compte marquer les esprits avec une approche modulaire de son design. Le realme GT 8 Pro intégrera un module photo détachable, que l’utilisateur pourra changer ou repositionner selon ses préférences. Trois options de design seront proposées :

Un module rond,

Un module carré,

Et un modèle « robotique » asymétrique, à l’aspect plus futuriste.

Un écran ultra-lumineux signé BOE

Côté affichage, Realme voit les choses en grand : le realme GT 8 Pro sera équipé d’une dalle AMOLED 2K 144 Hz, co-développée avec BOE, et utilisant la technologie Q10+. La marque promet un pic de luminosité impressionnant de 4 000 nits, avec une gestion optimisée de la fatigue visuelle.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 propulsera le smartphone, épaulé par la puce d’affichage Realme R1, conçue pour améliorer la fluidité en jeu et le rendu visuel.

Côté autonomie, le realme GT 8 Pro embarquera une batterie de plus de 7 000 mAh compatible avec la charge rapide 120 W. On retrouvera également des haut-parleurs stéréo, un moteur linéaire X-axis, et un capteur d’empreintes 3D à ultrasons.

Rendez-vous le 14 octobre pour les détails

realme dévoilera l’intégralité du partenariat avec Ricoh lors d’un événement prévu le 14 octobre. Les fans de photographie mobile attendent avec impatience de voir si cette alliance parviendra à rivaliser avec les collaborations de prestige déjà établies dans l’industrie.