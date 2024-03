Galaxy S25 en vue : un futur à grande vitesse avec le stockage UFS 4.0 4-lane

À une époque où les fabricants de téléphones misent de plus en plus sur l’intelligence artificielle (IA) pour propulser leurs appareils phares vers de nouveaux horizons, l’importance d’un matériel adapté devient cruciale.

Chaque année, les avancées technologiques propulsent nos smartphones vers de nouveaux sommets de puissance, et si les processeurs sont souvent les stars de cette évolution, un composant essentiel mérite notre attention : la vitesse de stockage. À l’instar d’une autoroute élargie permettant un trafic plus rapide, un stockage plus véloce, optimise le transfert de données, les téléchargements, et toute opération nécessitant un mouvement rapide de l’information. Et dans ce domaine, Samsung Semiconductor a fait des vagues en présentant sa technologie de stockage de pointe, l’UFS 4.0.

La récente feuille de route de Samsung Semiconductor, initialement rapportée par SamMobile, révèle les plans ambitieux de l’entreprise pour ses futures solutions de stockage Universal Flash Storage (UFS).

Selon ce document, Samsung prévoit de lancer l’UFS 4.0 4-lane CS l’année prochaine, avant de passer à l’UFS 5.0 en 2027. Les smartphones Android haut de gamme actuels de 2024 utilisent déjà le stockage UFS 4.0, qui offre des vitesses de lecture/écriture pouvant atteindre 4 Go/s. Avec l’UFS 4.0 4-lane, ces limites de vitesse pourraient doubler, atteignant jusqu’à 8 Go/s.

Samsung anticipe que les temps de chargement réduits et l’efficacité accrue des applications IA sur l’appareil ne sont que quelques-uns des avantages de sa solution de stockage de nouvelle génération, prévue pour entrer en production en 2024 et être lancée en 2025.

UFS 4.0 4-lane puis UFS 5.0

Étant donné le calendrier de production de Samsung, il est plausible de prévoir que la série Galaxy S25 pourrait être la première à intégrer le stockage UFS 4.0 4-lane. Cette mise à niveau s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Samsung, notamment après avoir mis l’accent sur l’IA embarquée avec la série Galaxy S24, promettant des améliorations significatives grâce à ses futures solutions de stockage.

De plus, la feuille de route évoque une mise à jour encore plus impressionnante avec le UFS 5.0, prévue pour 2027. Cela pourrait signifier que la série Galaxy S27 serait équipée de la norme UFS 5.0, offrant des vitesses dépassant les 10 Go/s, redéfinissant ainsi les standards de performance pour les smartphones à venir.