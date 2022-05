Samsung annonce une solution de stockage UFS 4.0 de nouvelle génération

La branche semi-conducteurs de Samsung a mis au point la prochaine génération de la technologie Universal Flash Storage (UFS) pour les appareils mobiles sous la forme d’UFS 4.0, offrant des vitesses de lecture et d’écriture améliorées et une meilleure efficacité énergétique. La nouvelle technologie UFS 4.0, selon Samsung, sera la solution de stockage « la plus performante du secteur ». Elle offrira une vitesse deux fois supérieure à celle de la technologie UFS 3.1 actuelle.

BREAKING: Samsung has developed the industry’s highest performing Universal Flash Storage (UFS) 4.0 storage solution, which has received JEDEC® board of director approval. What is UFS 4.0 and what does it mean for the future of storage? Read on to learn more. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD —Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) May 3, 2022

Samsung a récemment pris la parole sur Twitter pour annoncer et détailler sa dernière réalisation dans le secteur du stockage mobile. La solution de stockage UFS 4.0 est destinée à améliorer les performances et l’efficacité énergétique des futurs appareils mobiles de Samsung et d’autres fabricants, tels que les smartphones, les tablettes et les smartphones pliables.

En ce qui concerne les aspects techniques, l’UFS 4.0 de Samsung est basé sur la toute nouvelle spécification standard de la JEDEC Solid State Technology Association et a été approuvé par le conseil d’administration de l’organisation. La société a utilisé sa technologie V-NAND de 7e génération et son contrôleur interne sous le capot pour développer la dernière solution de stockage.

En conséquence, la technologie UFS 4.0 peut offrir des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 4 200 Mb/s et des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 2 800 Mb/s. Samsung affirme qu’elle offrira également une vitesse allant jusqu’à 23,2 Gb/s par voie, ce qui représente le double de la vitesse de la technologie UFS 3.1. L’entreprise affirme que cette bande passante est « parfaite pour les smartphones 5G » et devrait également atteindre l’industrie automobile et AR et VR à l’avenir.

Pour en venir à l’efficacité énergétique de la solution UFS 4.0, Samsung souligne qu’elle offrira une amélioration de 46 % par rapport à son prédécesseur. Elle est également conçue pour une utilisation plus efficace de l’espace et sera proposée dans un éventail de capacités de stockage, allant jusqu’à 1 To.

Une production de masse au 3e trimestre 2022

En ce qui concerne la disponibilité de la nouvelle solution de stockage UFS 4.0, la société indique qu’elle entrera en production de masse au troisième trimestre 2022. Les premiers appareils équipés de l’UFS 4.0 devraient donc arriver sur le marché au début de l’année 2023. Il y a des chances que la gamme Galaxy S23 ou les futurs smartphones Galaxy Z soient équipés du support UFS 4.0. Outre la mise à disposition de l’UFS 4.0 pour ses produits, Samsung travaillera avec d’autres fabricants pour mettre l’UFS 4.0 à la disposition d’autres smartphones Android, d’automobiles et d’applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

L’UFS 4.0 se présentera sous la forme d’un boîtier compact dont les dimensions maximales sont de 11 x 13 x 1 mm.