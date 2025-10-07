Google Gemini 3 pourrait être lancé cette semaine — un rival direct du GPT-5 d’OpenAI

Le monde de l’intelligence artificielle évolue à une vitesse fulgurante, et Google semble prêt à intensifier sa rivalité avec OpenAI. Selon plusieurs fuites et tests récents, la firme de Mountain View s’apprêterait à dévoiler Gemini 3, la nouvelle version de son modèle d’IA multimodale Gemini — peut-être dès cette semaine.

Des tests A/B observés sur la plateforme Google AI Studio ont mis le feu aux poudres. Ce type de tests, qui consiste à comparer les réponses de différentes versions du modèle, précède généralement une sortie officielle.

Le calendrier coïncide avec l’événement Google AI Live prévu le 9 octobre, au cours duquel les dirigeants de l’entreprise devraient annoncer des avancées majeures dans le domaine de l’IA générative et multimodale.

Nouvelles fonctionnalités attendues : plus rapide, plus intelligente, vraiment multimodale

Bâtie sur la base de Gemini 2.0, la nouvelle génération Gemini 3 devrait introduire plusieurs déclinaisons, notamment Gemini 3 Flash et Gemini 3 Pro, avec des améliorations notables en vitesse et en compréhension contextuelle.

Selon Digital Trends, ces versions permettraient à Gemini 3 d’exceller dans :

La génération de code plus précise et plus fiable ;

Le traitement multimédia, capable de comprendre et générer du texte, de l’audio et de la vidéo de manière cohérente.

Sur le réseau X (anciennement Twitter), des développeurs ayant testé le modèle évoquent des performances « hallucinantes », notamment dans les tâches complexes mêlant logique, langage et visuel.

Cette version pourrait aussi marquer une étape clé vers un écosystème d’IA intégré à l’ensemble des produits Google — de Workspace à Search, en passant par Android et les objets connectés.

Phases de test : Gemini 3 affiche déjà des performances supérieures

Les données issues des tests A/B rapportées par Testing Catalog montrent que Gemini 3 serait jusqu’à 30 % plus rapide que les versions précédentes sur les tâches de codage et de raisonnement logique.

Google suit ici son schéma de déploiement habituel :

Tests fermés auprès de développeurs sélectionnés ; Préversions limitées pour ajustements ; Lancement public une fois la stabilité assurée.

Si l’annonce du 9 octobre se confirme, elle pourrait également inclure des mises à jour majeures pour :

Veo 3.1, l’outil de génération vidéo à partir de texte ;

Nano, un nouveau modèle allégé conçu pour les appareils mobiles.

En combinant ces produits, Google renforcerait sa position dans la course à l’IA multimodale, face à OpenAI, Anthropic et Meta.

Concurrence directe avec OpenAI et son GPT-5

Le lancement de Gemini 3 intervient alors que OpenAI a lancé GPT-5, annoncé comme une avancée majeure en raisonnement, mémoire et création de contenu.

Mais Google dispose d’un atout de taille : son écosystème intégré. Les modèles Gemini peuvent être reliés nativement à Gmail, Docs, Search et Android, créant un réseau d’IA omniprésent dans les usages quotidiens.

Les analystes estiment que cette intégration pourrait donner à Google un avantage stratégique : au lieu de rivaliser sur les seules fonctionnalités, Gemini 3 pourrait redéfinir la manière dont l’IA interagit à travers tout l’environnement Google.

Défis et enjeux éthiques

Malgré l’engouement, plusieurs défis persistent. Google a déjà été critiqué pour des hallucinations dans les réponses de ses modèles, des biais dans les jeux de données, et des failles de sécurité dans certaines versions.

Pour convaincre, Gemini 3 devra donc prouver sa fiabilité, sa transparence et son respect de la vie privée, notamment dans les usages professionnels et créatifs.

Certains experts soulignent également que, même si Gemini 3 pourrait rivaliser avec Sora (le modèle vidéo d’OpenAI), sa réussite dépendra de la cohérence éthique et du contrôle des données des utilisateurs.

Perspectives : vers la sortie la plus importante de 2025 ?

Si Google parvient à tenir ses promesses, Gemini 3 pourrait devenir le lancement d’IA le plus marquant de 2025.

Pour les développeurs, il s’agirait d’un outil capable de générer du code, du contenu et des médias de façon fluide et naturelle.

Pour le marché, il s’agirait d’un signal fort : Google veut reprendre le leadership de l’intelligence artificielle et fixer de nouveaux standards d’innovation.

Tous les regards se tournent donc vers le 9 octobre. Si les rumeurs se confirment, Gemini 3 pourrait bien redéfinir la manière dont nous créons, communiquons et collaborons avec l’IA.