Instagram lance sa nouvelle carte interactive avec partage de localisation et découverte géolocalisée

Instagram déploie progressivement sa fonctionnalité « Carte » en France, permettant aux utilisateurs de partager leur dernière position active avec leurs amis et d’explorer du contenu lié à des lieux précis.

Cette nouveauté, déjà lancée à l’échelle mondiale en août dernier, arrive en Inde avec plusieurs améliorations importantes de clarté et d’expérience utilisateur.

Une carte interactive pour partager et découvrir

La nouvelle carte Instagram offre deux grands usages :

Partager sa localisation avec des amis choisis, Découvrir des publications géolocalisées (Reels, Stories, Notes, Posts).

Les utilisateurs peuvent choisir s’ils souhaitent partager leur position, et avec qui. Il est possible de :

Sélectionner des amis ou groupes spécifiques,

Désactiver le partage dans certaines zones,

Ou le désactiver complètement.

Pour les comptes supervisés d’adolescents, les parents reçoivent une notification lorsque le partage de position est activé et peuvent ajuster les autorisations associées.

Instagram précise que cette fonctionnalité repose sur le consentement et la transparence : aucun partage automatique n’a lieu sans l’accord explicite de l’utilisateur.

Explorer les lieux à travers les contenus

La carte ne se limite pas à la géolocalisation : elle permet aussi d’explorer le monde à travers les publications de ses amis et créateurs préférés. Les utilisateurs peuvent découvrir :

Des Reels tournés à un endroit précis,

Des Stories associées à un lieu,

Des Notes ou publications taguées géographiquement.

Le contenu visible sur la carte reste disponible 24 heures, et peut être consulté directement depuis l’icône de la messagerie (DM). Cette approche renforce la dimension communautaire et locale d’Instagram, en facilitant la découverte d’endroits populaires ou d’événements à proximité.

Des améliorations depuis le lancement mondial

Pour son déploiement en France, Instagram a affiné la fonctionnalité afin d’améliorer la compréhension des utilisateurs et éviter toute confusion autour du partage de position :

Un indicateur permanent apparaît en haut de la carte pour signaler si le partage est actif ou désactivé.

Un second indicateur sous la photo de profil, dans la zone « Notes », précise quand la localisation n’est pas partagée.

Les photos de profil ont été retirées des contenus géotagués pour éviter de croire qu’elles indiquent une position en direct.

Avant de publier une story, un reel ou un post avec un lieu, un message éducatif rappelle que le contenu sera visible sur la carte.

Une prévisualisation montre à quoi ressemblera le contenu géolocalisé sur la carte avant sa mise en ligne.

Ces ajustements visent à rendre l’expérience plus transparente, sûre et intuitive pour les utilisateurs.

Une disponibilité progressive

Instagram a confirmé que la fonction « Carte » est désormais disponible pour les utilisateurs en France, avec un déploiement progressif à l’échelle nationale.

Cette extension marque une étape importante pour Meta, qui souhaite renforcer l’aspect social et local d’Instagram.

« Quelle que soit la façon dont vous utilisez la carte, vous disposez désormais d’un moyen simple et amusant de rester connectés à vos amis », a déclaré Instagram dans son communiqué officiel.

Avec cette nouvelle carte interactive, Instagram combine géolocalisation et découverte sociale tout en accordant une attention particulière à la protection de la vie privée. Pour les utilisateurs, c’est une nouvelle façon d’explorer le monde via Instagram, en retrouvant à la fois des lieux emblématiques et les expériences de leurs amis, directement sur une carte dynamique.