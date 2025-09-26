Accueil » OnePlus 15 : un écran 165 Hz, des bordures ultra-fines et une batterie XXL pour le prochain flagship

OnePlus 15 : un écran 165 Hz, des bordures ultra-fines et une batterie XXL pour le prochain flagship

La marque OnePlus se prépare à lever le voile sur son prochain smartphone haut de gamme, le OnePlus 15, lors d’un lancement officiel prévu en octobre en Chine.

En amont de cette présentation, de nouveaux visuels promotionnels dévoilent le design avant et l’écran du futur modèle, tandis que les caractéristiques techniques continuent de fuiter.

OnePlus 15 : Écran plat, bords ultra-fins et fluidité extrême

Les affiches partagées par OnePlus confirment un écran plat aux coins arrondis, entouré de bordures ultra-fines de seulement 1,15 mm — un vrai exploit d’ingénierie qui promet une expérience immersive et un design borderless du plus bel effet.

Mais ce n’est pas tout : l’écran du OnePlus 15 sera capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 165 Hz, offrant une fluidité exceptionnelle pour les animations, le défilement ou le gaming.

La dalle devrait proposer une résolution 1.5K, selon les dernières fuites.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et jusqu’à 16 Go de RAM

Le OnePlus 15 sera l’un des tout premiers smartphones à intégrer la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravée en 3 nm. Ce processeur de dernière génération offrira des performances de haut vol, avec une efficacité énergétique améliorée.

Côté mémoire, le terminal a récemment été repéré sur Geekbench avec 16 Go de RAM, et tournera sous Android 16. Il embarquera ColorOS 16 en Chine, et OxygenOS 16 pour les marchés internationaux, dont l’Europe et l’Inde.

Une gigantesque batterie de 7 000 mAh

Autre caractéristique impressionnante : le OnePlus 15 devrait proposer une batterie de 7 000 mAh, bien au-dessus des standards actuels. De quoi garantir plusieurs jours d’autonomie, même en usage intensif.

Cette batterie surdimensionnée prendra en charge la charge filaire ultra-rapide 100W et la charge sans fil 50W, pour un rechargement complet en un temps record.

Un module photo retravaillé avec téléobjectif périscopique

À l’arrière, OnePlus mise sur un nouveau module photo piloté par le moteur « Detail Max » :

Capteur principal de 50 mégapixels (1/1,56″, ouverture f/1.6, OIS)

Téléobjectif périscopique de 5 mégapixels Samsung JN5, avec zoom optique 3x

Ultra grand-angle non précisé pour l’instant

Des échantillons photo ont déjà été publiés officiellement, révélant des résultats prometteurs, notamment en basse lumière et en zoom.

Un lancement mondial avancé ?

En parallèle du teasing en Chine, OnePlus Inde a commencé à promouvoir l’arrivée du OnePlus 15, laissant penser à un lancement global dès novembre ou décembre, bien plus tôt que les précédents modèles. Pour rappel, le OnePlus 12 avait été annoncé en janvier 2025.

Un OnePlus 15R, version dérivée du OnePlus Ace 6, est également attendu pour le marché indien, avec le SoC Snapdragon 8 Gen 5.

Avec un écran hautement fluide, une puce de dernière génération, une batterie hors norme, et un design affiné, le OnePlus 15 s’annonce comme un sérieux concurrent sur le segment premium Android.

Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle pour confirmer toutes ces spécifications. Mais une chose est sûre : le OnePlus 15 ne devrait pas décevoir les fans de la marque, ni les amateurs de performances mobiles.