Windows ML : Microsoft ouvre les vannes de l’IA locale pour les apps Windows

Microsoft vient d’annoncer la disponibilité générale de Windows ML, sa plateforme d’inférence IA locale pour les applications Windows.

Déployée sur tous les appareils sous Windows 11 24H2 (et versions ultérieures), cette solution vise à faciliter l’intégration de l’intelligence artificielle dans les logiciels, tout en garantissant performance, confidentialité et efficacité énergétique.

Windows ML : un pont entre l’IA et le matériel PC

Dévoilé initialement en 2018 sous Windows 10, Windows ML a été repensé pour tirer parti des dernières avancées matérielles. Le principe est simple : les partenaires de Microsoft (Intel, AMD, Qualcomm, etc.) développent des execution providers, c’est-à-dire des modules qui permettent à l’IA de s’exécuter de manière optimale sur le bon composant matériel.

Concrètement :

Les GPU assurent les tâches intensives (comme le rendu graphique IA),

Les NPU (neural processing units) optimisent la consommation pour les tâches en continu,

Les CPU garantissent la flexibilité pour les processus plus légers.

Microsoft décrit cette architecture comme une couche d’abstraction matérielle qui simplifie la vie des développeurs, tout en exploitant les ressources du PC de manière optimale.

Adobe, McAfee, Topaz : les premiers à intégrer Windows ML

Plusieurs éditeurs majeurs adoptent déjà Windows ML dans leurs prochaines mises à jour :

Adobe Premiere Pro et After Effects utiliseront les NPU pour offrir des fonctions comme la recherche sémantique, l’étiquetage audio ou encore la détection automatique des coupes vidéo.

McAfee s’appuiera sur Windows ML pour détecter les deepfakes et arnaques sur les réseaux sociaux en temps réel.

Topaz Labs, connu pour ses outils de retouche IA, a déjà intégré Windows ML dans Topaz Photo, sa suite de traitement d’image.

Objectif : permettre aux développeurs de proposer des expériences IA fluides et locales, sans dépendre du cloud, tout en respectant la vie privée de l’utilisateur.

Un tremplin pour l’écosystème Windows AI

Avec cette ouverture, Microsoft espère attirer davantage de développeurs vers son écosystème, en leur offrant un moyen simple d’ajouter des fonctionnalités IA avancées dans leurs apps. De quoi faire de Windows 11 une plateforme incontournable pour l’IA générative embarquée, face à la concurrence d’Apple et Google.

En mettant Windows ML à disposition de tous les développeurs, Microsoft franchit une étape majeure dans la démocratisation de l’IA embarquée. Cette évolution ouvre la voie à des applications plus rapides, privées, personnalisées — et bien plus intelligentes — directement sur votre PC.