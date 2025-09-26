Accueil » Pixel Buds Pro 2 : Gérez vos appels par des gestes de tête grâce à la nouvelle mise à jour

Pixel Buds Pro 2 : Gérez vos appels par des gestes de tête grâce à la nouvelle mise à jour

Google commence le déploiement de la mise à jour 4 467 pour ses écouteurs Pixel Buds Pro 2, avec de nouvelles fonctionnalités centrées sur le confort, la sécurité auditive et l’interaction mains libres avec l’IA Gemini Live.

L’objectif : rendre l’expérience audio plus intelligente, plus fluide… et plus protectrice.

Quelles nouveautés avec la version 4 467 des Pixel Buds Pro 2 ?

Audio adaptatif intelligent

Avec l’audio adaptatif, les écouteurs ajustent automatiquement le volume en fonction de l’environnement. Que vous soyez à vélo, dans les transports ou en train de courir, le son s’adapte en temps réel pour équilibrer écoute immersive et conscience des bruits environnants.

Fini les sirènes ou klaxons assourdissants. Grâce à la protection contre les sons soudains, les Pixel Buds Pro 2 réduisent automatiquement les pics sonores dangereux. Vos oreilles sont protégées sans que vous ayez à intervenir.

Gestes de tête pour appels et SMS

Vous pouvez désormais répondre à un appel d’un simple hochement de tête, ou le rejeter en secouant la tête. Plus besoin de toucher votre téléphone : tout se fait à la tête, littéralement.

Interactions claires avec Gemini Live

Les écouteurs exploitent un traitement audio avancé pour que votre voix soit prioritaire lors des échanges avec Gemini Live, l’IA conversationnelle de Google. Même dans un environnement bruyant, vous serez entendu clairement.

Le déploiement progressif a commencé le 25 septembre 2025 pour tous les utilisateurs de Pixel Buds Pro 2.

Pour recevoir la mise à jour :

Gardez vos écouteurs chargés

Connectez-les à votre smartphone Android

Assurez-vous que l’application Google est à jour

La mise à jour se fera automatiquement en arrière-plan dès qu’elle sera disponible pour votre appareil.

Des écouteurs toujours plus intelligents

Avec cette mise à jour, Google transforme les Pixel Buds Pro 2 en véritables assistants audio adaptatifs. Plus de confort, plus de sécurité, plus de contrôle — le tout sans lever le petit doigt. Ces nouvelles fonctionnalités devraient ravir autant les utilisateurs soucieux de leur audition que ceux qui cherchent à maximiser leur productivité… en gardant les mains libres.