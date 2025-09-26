Accueil » Xiaomi lance la Xiaomi Watch S4 de 41 mm en Europe, à partir de 159,99 €

Après une première sortie en Chine en juin 2025, Xiaomi officialise le lancement international de sa nouvelle montre connectée, la Xiaomi Watch S4 de 41 mm, désormais disponible sur plusieurs marchés européens.

Elle est proposée au tarif de 159,99 € pour la version standard et 219,99 € pour l’édition avec bracelet milanais.

Xiaomi Watch S4 41 mm : Écran compact, performances maximales

La Xiaomi Watch S4 41 mm embarque un écran AMOLED de 1,32 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels et une luminosité maximale de 1 500 nits. Malgré son format compact, la montre intègre un ensemble complet de fonctions de santé et de sport.

Xiaomi a repensé son module de fréquence cardiaque, désormais plus précis, y compris lors d’entraînements intensifs. La montre propose également :

un suivi du sommeil avancé,

un programme d’optimisation du sommeil de 21 jours,

et un capteur de température cutanée, utile notamment pour le suivi du cycle féminin.

Sport & GPS haute précision

Pensée pour les amateurs de sport, la Xiaomi Watch S4 41 mm prend en charge plus de 150 disciplines (dont la natation, le ski ou la randonnée). Elle est dotée d’un module GNSS double bande, offrant une géolocalisation plus précise en extérieur.

HyperOS, autonomie et fonctionnalités intelligentes

Contrairement à certains modèles concurrents sous Wear OS, cette montre fonctionne avec HyperOS 2, le système propriétaire de Xiaomi. Parmi les autres fonctionnalités notables :

jusqu’à 8 jours d’autonomie en usage léger,

une couronne rotative pour une navigation fluide,

des widgets personnalisables,

un mode vlog (permettant de contrôler l’appareil photo du smartphone à distance),

et un bouton SOS pour les urgences.

La montre est également compatible avec Suunto et Health Connect, pour une analyse plus détaillée des performances et des données de santé.

Avec une utilisation légère, Xiaomi annonce jusqu’à 8 jours d’autonomie, et environ 4 à 5 jours en usage classique. Une performance solide pour une montre si fine et connectée, même si elle ne rivalise pas encore avec les ténors de l’endurance comme Huawei ou Amazfit.

Prix, coloris et disponibilité

La Xiaomi Watch S4 41 mm est d’ores et déjà disponible en Europe, avec deux finitions :

Version classique : 159,99 €

Version bracelet milanais : 219,99 €

Coloris proposés : Noir, Or rose et Argent (selon revendeurs). Elle est disponible chez les revendeurs habituels : Amazon, Fnac, Darty, Xiaomi Store…

Une montre compacte, polyvalente et stylée

La Xiaomi Watch S4 41 mm coche pratiquement toutes les cases : beau design, bonnes performances, suivi santé sérieux, et fonctionnalités intelligentes au quotidien. Elle s’adresse clairement à un public actif, qui veut une montre élégante et utile, sans dépenser une fortune.

Sans révolutionner le marché, elle s’impose comme une excellente montre connectée “lifestyle”, bien pensée, bien équipée, et très compétitive face à des modèles deux fois plus chers.

Écosystème Xiaomi en expansion

Ce lancement s’inscrit dans un événement plus large qui a eu lieu à Munich, où Xiaomi a également dévoilé :