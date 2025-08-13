fermer
OpenAI adoucit la personnalité de GPT-5 après les critiques pour le rendre plus chaleureux

OpenAI apporte des ajustements à GPT-5, son dernier modèle phare, après avoir été critiqué pour un ton jugé plus froid et moins engageant que celui de GPT-4o. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a expliqué dans un post sur X :

« Nous travaillons sur une mise à jour de la personnalité de GPT-5 afin qu’elle paraisse plus chaleureuse que l’actuelle, mais moins agaçante (pour la plupart des utilisateurs) que GPT-4o ».

GPT-5 : Une transition mal vécue par les abonnés

Lors du lancement de GPT-5, OpenAI avait remplacé GPT-4o par défaut dans ChatGPT, sans avertir les utilisateurs. Résultat : un tollé sur les réseaux sociaux et Reddit, certains abonnés menaçant même de résilier leur abonnement si GPT-4o n’était pas rétabli.

Ce modèle, apprécié pour son côté chaleureux et conversationnel, avait pourtant été volontairement allégé de son comportement « trop flatteur » jugé parfois excessif. Malgré cela, il restait populaire auprès de nombreux utilisateurs.

Face à la grogne, OpenAI a finalement réintroduit GPT-4o… mais uniquement pour les abonnés ChatGPT Plus et Pro.

GPT-5 gagne en chaleur… et en contrôle utilisateur

OpenAI ne se contente pas de rétablir l’ancien modèle : GPT-5 va également évoluer. Désormais, les utilisateurs ChatGPT Plus pourront choisir le « niveau de raisonnement » de GPT-5 grâce à trois modes :

  • Auto (par défaut, équilibre entre rapidité et précision)
  • Fast (réponses rapides, moins de raisonnement)
  • Thinking (plus lent, mais plus approfondi)

En mode Thinking, GPT-5 offre une fenêtre de contexte de 196 000 tokens, idéale pour les projets complexes, notamment en développement logiciel.

Altman précise que la limite hebdomadaire est fixée à 3 000 messages pour GPT-5 Thinking, avec ensuite un accès au modèle « GPT-5 Thinking mini » pour continuer.

Plus de modèles accessibles

Dans les paramètres Web de ChatGPT, un nouveau bouton « Modèles hérités » permettra aux abonnés Plus et Pro de retrouver :

  • OpenAI o3
  • GPT-4.1
  • GPT-5 Thinking mini

GPT-4.5 restera exclusif aux abonnés Pro, car il requiert davantage de ressources GPU.

Objectif : rendre GPT-5 plus humain

Ces ajustements montrent qu’OpenAI écoute les retours utilisateurs et cherche à trouver le juste équilibre entre précision, rapidité et personnalité. Le défi : garder GPT-5 performant tout en lui redonnant un ton plus naturel et engageant.

Si la mise à jour tient ses promesses, elle pourrait réconcilier les fans de GPT-4o avec la nouvelle génération de modèles OpenAI.

