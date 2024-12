Accueil » ChatGPT Pro : Performances boostées et mode « o1 pro » exclusif à 200 euros/mois

OpenAI a donné le coup d’envoi de sa campagne « 12 Days of OpenAI » en introduisant ChatGPT Pro, un abonnement haut de gamme destiné aux chercheurs, ingénieurs, programmeurs et utilisateurs avancés.

Ce nouveau plan, proposé à 200 dollars par mois, inclut le tout nouveau modèle o1, qui remplace le modèle précédent o1-preview, et introduit une exclusivité : le mode o1 pro.

Qu’est-ce que le ChatGPT Pro ?

Avec l’abonnement ChatGPT Pro, les utilisateurs bénéficient de :

Accès illimité à o1, o1-mini, GPT-4o et au Mode vocal avancé.

Accès exclusif au mode o1 pro, un modèle plus puissant qui utilise davantage de ressources informatiques pour résoudre des problèmes complexes nécessitant une intelligence de niveau recherche.

Contrairement à ChatGPT Plus (20 dollars/mois), qui offre également l’accès au modèle complet o1, le mode o1 pro reste réservé aux abonnés Pro. Ce mode est conçu pour traiter les questions les plus ardues avec une fiabilité et une profondeur d’analyse accrues.

Performances du modèle o1 et du mode o1 pro

OpenAI a révélé d’impressionnants benchmarks pour le nouveau modèle :

Benchmark o1-pro o1-preview AIME 2024 86 points 50 points Codeforces 90 points 62 points GPQA Diamond 79 points 74 points

Ces résultats montrent que le modèle o1 et son mode avancé offrent des performances nettement supérieures et une fiabilité accrue. Le mode o1 pro, grâce à ses ressources de calcul supplémentaires, excelle dans les problèmes complexes nécessitant une analyse approfondie.

Optimisations et nouveautés

Temps de réponse amélioré

Le modèle o1 répond rapidement aux questions simples.

Pour les questions complexes, le temps de réponse reste inférieur à celui de o1-preview, tout en offrant une analyse détaillée.

Le mode o1 pro, bien qu’il prenne plus de temps pour répondre, garantit des résultats fiables. Un barre de progression s’affiche pendant le traitement, et une notification est envoyée une fois la réponse prête.

Entrée multimodale

Le modèle o1 prend désormais en charge les images. Les utilisateurs peuvent télécharger une image et recevoir des réponses ou analyses basées sur le traitement multimodal de l’IA.

Fonctionnalités à venir

OpenAI a annoncé l’ajout prochain de :

Navigation web.

Téléversement de fichiers.

Intégrations API enrichies.

Disponibilité et accessibilité

Le modèle complet o1 est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés ChatGPT Plus et Pro, avec un déploiement progressif. Le mode o1 pro, exclusif à ChatGPT Pro, est immédiatement disponible pour les utilisateurs ayant souscrit à cette nouvelle offre.

Avec le lancement de ChatGPT Pro et les avancées du modèle o1, OpenAI répond aux besoins des utilisateurs professionnels et des chercheurs. L’entreprise continue d’établir des normes élevées dans le domaine de l’IA, tout en préparant l’arrivée d’autres innovations dans le cadre de sa campagne « 12 Days of OpenAI ».