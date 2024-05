Lancement repoussé de la GoPro Max 2 face à la conquête de Insta360

Lors de l’appel trimestriel de résultats de GoPro, Nick Woodman, le PDG, a partagé des nouvelles mitigées pour les fans de la marque : des retards pour la GoPro Max 2 mais aussi des promesses de produits totalement nouveaux pour 2026.

L’annonce de Woodman indique que la GoPro Max 2, successeur du GoPro Max lancé en octobre 2019, connaîtra un retard significatif, repoussant son lancement jusqu’au 4e trimestre 2024. Cela marque 5 ans d’écart entre les deux modèles, période durant laquelle Insta360 a lancé quatre versions de son appareil phare à 360 degrés, culminant avec le modèle X4 en 2024.

Face à un tel concurrent, qui a déjà conquis le marché avec une caméra équipée de 8K, GoPro doit redoubler d’effort pour rester compétitif.

Woodman a également évoqué l’expansion de la gamme de produits de GoPro sur les trois prochaines années. En plus de la Max 2, une nouvelle caméra d’entrée de gamme est également en préparation, avec un lancement désormais prévu pour le 3e trimestre 2024.

Pour 2026, GoPro prévoit de lancer la gamme de produits la plus large et la plus différenciée de son histoire, avec des offres allant de l’entrée de gamme au professionnel.

Au-delà de la GoPro Max 2

En février 2024, GoPro a acquis Forcite Helmet Systems, s’intégrant ainsi dans le marché lucratif des casques de moto, estimé à 6 milliards de dollars. Cette acquisition laisse présager l’intégration de la technologie de caméras GoPro dans les casques de moto, avec une sortie prévue pour 2025. Ce type d’innovation souligne l’ambition de GoPro de ne pas simplement suivre la tendance, mais de proposer des solutions de capture alternatives excitantes et amusantes.

Avec des plans ambitieux et une volonté de se diversifier, GoPro semble prêt à surmonter ses défis actuels. Cependant, avec le lancement retardé de la GoPro Max 2 et une concurrence féroce de la part de Insta360, les deux prochaines années seront cruciales pour déterminer si GoPro peut regagner sa place de leader dans le secteur des caméras d’action.