La nouvelle Hero 12 Black de GoPro vous permettra de filmer en continu plus longtemps

GoPro annonce sa prochaine caméra d’action majeure : la GoPro Hero 12 Black. La nouvelle caméra présente un certain nombre de caractéristiques notables, notamment la prise en charge de durées d’utilisation plus longues lorsque vous enregistrez des séquences en continu, pour les moments où vous souhaitez capturer le plus possible de votre aventure en utilisant la batterie Enduro de GoPro.

Les nouvelles durées d’utilisation sont possibles grâce à un système de gestion de l’énergie repensé, selon GoPro, et avec le nouveau système, vous pourriez voir jusqu’à deux fois l’amélioration des durées d’utilisation par rapport à la Hero 11 Black de la précédente génération.

Si vous souhaitez utiliser votre GoPro pour enregistrer des vidéos pour des plateformes telles que TikTok et YouTube Shorts, la Hero 12 Black offre un nouveau mode de capture verticale 9:16. Ce mode, ainsi que la prise en charge des appareils audio sans fil Bluetooth tels que les AirPods et les microphones, signifie que la Hero 12 pourrait être un bon choix pour les créateurs qui souhaitent réaliser plus facilement des vidéos verticales.

La Hero 12 Black offre également quelques fonctionnalités qui pourraient plaire aux professionnels. Vous pouvez capturer des photos et des vidéos HDR à 5.3K (jusqu’à 30 images par seconde au format 16:9) et 4K (jusqu’à 30 images par seconde au format 8:7 et 60 images par seconde au format 16:9), tandis que l’ajout de l’encodage GP-Log vous permet de capturer une plage dynamique plus importante. Vous pourrez également utiliser la synchronisation du timecode sur un « nombre illimité » de caméras Hero 12 Black, ce qui vous permettra de monter plus facilement vos séquences à partir d’angles multiples et de vous assurer qu’ils sont compatibles.

La Hero 12 Black peut également enregistrer avec un champ de vision de 177 degrés en 4K/60 images par seconde grâce au nouvel accessoire Max Lens Mod 2.0. L’objectif plus grand permet également de bénéficier d’un champ de vision 36 % plus large pour les vidéos au format écran large et d’un champ de vision 48 % plus large pour les vidéos verticales.

Disponible à 450 euros

La GoPro Hero 12 Black coûtera 449,99 euros et sera disponible en précommande dès mercredi. Le Max Lens Mod 2.0 sera également disponible mercredi et coûtera 109,99 euros (ou 87,99 euros si vous êtes abonné à GoPro). Les caméras seront disponibles en boutique le 13 septembre. GoPro lance également une « Creator Edition » à 679,99 euros, qui comprend une poignée, un « media mod » avec un micro et une lampe LED.

Bonne nouvelle pour les abonnés GoPro : GoPro met également à jour son application GoPro Quik. L’application vous permet désormais d’éditer vos vidéos directement à partir du cloud. Il n’est plus nécessaire de télécharger les vidéos localement sur votre appareil.