Accueil » Google Home app : refonte avec Gemini et nouvelle barre « Ask Home »

Google prépare une grosse mise à jour de son application Google Home, et Android Authority vient de mettre la main sur des indices intéressants dans le code de la version v3.41.50.3. Au programme : un redesign notable et surtout l’intégration de Gemini au cœur de l’expérience Googe Home.

Google Home: Une nouvelle barre « Ask Home »

Le changement le plus visible est l’arrivée d’une barre de recherche Ask Home, placée en haut de l’application.

Grâce à elle, tu pourras :

Taper ou dicter une commande pour contrôler tes objets connectés.

Rechercher dans l’historique vidéo et domotique afin d’obtenir des descriptions détaillées de ce qui s’est passé chez toi.

Cette barre ouvre un nouvel écran de conversation « Ask Home », reprenant la logique déjà annoncée pour les enceintes et écrans connectés Google : utiliser Gemini pour piloter la maison via un langage naturel.

Une interface simplifiée

Même si l’interface générale ne change pas radicalement, Google a apporté plusieurs ajustements :

L’onglet Favoris est renommé en Home.

Les onglets Appareils et Paramètres disparaissent de la barre du bas (les appareils restent accessibles via une icône grille dans l’onglet Home).

Deux nouveaux raccourcis apparaissent : un icône vidéo et un thermomètre.

Tu pourras désormais ajouter la qualité de l’air extérieur et la température comme tuiles favorites.

Ces nouveautés pourraient être liées au futur matériel Nest, attendu le mois prochain.

Gemini au cœur de Google Home

Avec cette refonte, Google met clairement Gemini au centre de sa stratégie domotique :

Les commandes vocales intelligentes deviennent plus naturelles.

L’app Google Home gagne une dimension proactive, avec la possibilité d’expliquer l’historique ou de contextualiser tes usages.

Cela laisse espérer que les nombreuses fonctions testées dans le programme Public Preview soient enfin déployées à tous les utilisateurs.

La prochaine mise à jour de l’application Google Home semble moins un simple lifting qu’une évolution stratégique : transformer l’app en un véritable hub intelligent, dopé à Gemini.

Entre la nouvelle barre « Ask Home », l’unification des menus et l’arrivée de tuiles inédites, Google prépare clairement le terrain pour ses prochains Nest et une maison connectée encore plus intuitive.