Samsung Galaxy Tab A11 : la nouvelle tablette abordable arrive

Alors que la Galaxy Tab S11 vise le haut de gamme avec des prix dépassant les 960 euros, Samsung pense aussi aux petits budgets avec une nouvelle tablette accessible : la Galaxy Tab A11.
Déclinée en version Wi-Fi et en version 4G LTE, elle vient compléter la gamme Tab A avec un format compact et un prix attendu autour de 200 à 250 dollars.
Galaxy Tab A11 : Un design compact et pratique
La Galaxy Tab A11 reprend l’écran 8,7 pouces HD+ (1340 x 800 pixels) des précédents modèles, mais avec une nouveauté bienvenue : un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui rend la navigation plus fluide qu’auparavant.
Avec seulement 335 g pour 8 mm d’épaisseur, elle reste légère et facilement transportable.
Disponible en deux configurations :
- 4 Go RAM + 64 Go stockage
- 8 Go RAM + 128 Go stockage (extensible via microSD jusqu’à 2 To)
Performances et autonomie
Sous le capot, on retrouve un processeur octa-core (probablement le MediaTek Helio G99), qui suffit pour le multimédia, la navigation et les applis du quotidien. La batterie 5 100 mAh promet une autonomie correcte pour une tablette d’entrée de gamme.
Côté connectivité :
- USB-C 2.0 pour la recharge
- Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.3
- Prise jack 3,5 mm pour les écouteurs classiques
Des caméras simples mais améliorées
La partie photo reste basique mais suffisante pour les appels visio et quelques clichés rapides :
- 8 mégapixels à l’arrière
- 5 mégapixels à l’avant (un vrai upgrade par rapport aux 2 mégapixels de la Tab A9)
Une mise à jour timide mais utile
Comparée à la Galaxy Tab A9, la nouvelle Tab A11 n’apporte pas de révolution : on retrouve la même diagonale d’écran, un design similaire et sans compatibilité S-Pen. Mais l’ajout du 90 Hz et de la nouvelle caméra frontale la rendent plus agréable à utiliser.
Selon les benchmarks, elle devrait tourner sous Android 16, avec la promesse de mises à jour plus longues que la génération précédente.
Et une Galaxy Tab A11+ en préparation
Samsung prépare également une Galaxy Tab A11+ avec un écran 11 pouces d’une résolution full HD+ et un processeur Dimensity 7300, pour ceux qui veulent une tablette plus grande tout en restant dans l’entrée/milieu de gamme.
Reste à voir quels modèles arriveront aux États-Unis et en Europe, puisque Samsung n’avait pas lancé la petite Tab A9 dans certains marchés.