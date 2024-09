Lunettes Orion, Meta Quest 3S, IA multimodale : Meta Connect 2024 dévoile le futur

Bien que l’événement n’ait pas commencé à l’heure, une fois que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a pris la parole lors de la conférence Meta Connect 2024, l’attente a rapidement été éclipsée par une série d’annonces passionnantes et révolutionnaires.

L’événement a présenté une multitude d’outils d’intelligence artificielle (IA), de nouveaux appareils et des prototypes futuristes. Voici un récapitulatif des 6 principales annonces qui ont marqué le keynote de Meta.

1. Première présentation des lunettes AR Orion : le futur de la réalité augmentée

La plus grande surprise de cette conférence Meta Connect 2024 fut sans conteste la présentation des lunettes holographiques Orion, un prototype de lunettes de réalité augmentée (AR) entièrement transparentes. Ces lunettes, plus épaisses que les Ray-Ban Meta Smart Glasses actuelles, embarquent une technologie avancée, notamment une nouvelle architecture d’affichage. Les commandes s’effectueront via des gestes de la main, interprétés par un bracelet connecté.

Plusieurs démonstrations ont mis en avant les capacités impressionnantes des lunettes Orion : ouverture de fenêtres virtuelles superposées à la réalité, appels vidéo avec des avatars personnalisés, et même des sessions de jeu. Malgré leur aspect prototype, elles ont fait forte impression grâce à leur légèreté, rendue possible par un cadre en magnésium et des lentilles en carbure de silicium, un matériau sur lequel la lumière est projetée pour créer des images.

Bien que le produit final soit encore à plusieurs années de sa sortie, Meta prévoit de proposer des kits de développement à un nombre limité de développeurs.

2. Lancement officiel du Meta Quest 3S : un casque de réalité mixte abordable

Après des mois de rumeurs, Meta a enfin officialisé le Meta Quest 3S lors de son Meta Connect 2024, un casque de réalité mixte qui se veut l’entrée de gamme de la série Quest. Proposé à un prix attractif de 330 euros pour le modèle 128 Go, le Quest 3S offre une expérience de réalité mixte de haute qualité à un prix plus accessible.

Visuellement, il ressemble au Quest 3, mais avec un design frontal repensé, notamment au niveau de la pile de caméras. Lors d’une première prise en main, le casque a montré une grande fluidité grâce au processeur Qualcomm intégré, permettant une navigation rapide dans l’OS Horizon et une expérience de jeu immersive, notamment sur des titres comme Batman : Arkham Shadow.

3. Meta AI et les voix de célébrités : interagissez avec des stars

Durant le Meta Connect 2024, Meta a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour son assistant IA, Meta AI, notamment l’ajout de la voix de célébrités telles que John Cena, Keegan-Michael Key et Kristen Bell. Ces voix permettent des conversations plus réalistes et naturelles via des applications comme Facebook, Instagram DM, WhatsApp et Messenger.

Avec cette mise à jour, Meta se positionne aux côtés d’autres géants de l’IA tels qu’OpenAI, Google et Apple, qui intègrent également des modes vocaux dans leurs produits d’IA.

4. Mises à jour des lunettes connectées Ray-Ban Meta : vers plus de fonctionnalités

Bien qu’il n’y ait pas eu de nouveaux modèles annoncés au Meta Connect 2024, Meta a révélé plusieurs améliorations pour les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Parmi les nouveautés, ces lunettes pourront désormais répondre à des commandes vocales pour jouer de la musique, des livres audio ou des podcasts à partir de services comme Spotify ou Audible. Il sera également possible de demander des chansons de manière plus conversationnelle, par exemple en mentionnant simplement un artiste ou un genre musical.

Une autre fonctionnalité majeure est la traduction en direct. Vous pourrez regarder un texte en espagnol, français ou italien et demander à Meta AI de le traduire. Cette fonctionnalité devrait être disponible d’ici la fin de l’année. Les autres améliorations incluent des rappels visuels et des verres transitionnels qui passent plus rapidement en mode lunettes de soleil.

5. Traduction automatique pour les Reels Instagram et Facebook

Durant la conférence Meta Connect 2024, Meta a également présenté un nouvel outil de traduction automatisée pour les Reels de Instagram et Facebook. Cette technologie, actuellement en phase de test aux États-Unis et en Amérique latine, permet aux créateurs de contenu de toucher un public plus large grâce au doublage automatique et à la synchronisation labiale en plusieurs langues.

Cette fonctionnalité pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs consomment du contenu vidéo sur ces plateformes, en permettant de regarder des vidéos du monde entier sans avoir besoin de sous-titres.

6. Génération d’images par IA sur Facebook et Instagram

Meta a intégré la création d’images générées par IA, appelée Meta Imagine, à ses plateformes sociales, en concurrence directe avec des générateurs d’images IA comme ceux d’Apple ou de X. Désormais, les utilisateurs de Facebook et Instagram pourront créer des images à partir de simples descriptions textuelles et les partager directement avec leurs amis ou dans leurs publications.

Cela ajoutera une nouvelle dimension créative aux comptes Instagram et Facebook des utilisateurs, permettant de générer des images originales et de les intégrer dans les stories et les publications.

Meta Connect 2024, l’avenir de Meta dévoilé

Le Meta Connect 2024 a marqué un tournant majeur pour Meta, avec des annonces qui montrent clairement son intention de pousser l’innovation dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la réalité augmentée.

Que ce soit avec des lunettes futuristes comme Orion, un casque de réalité mixte plus accessible ou encore des avancées en IA vocale et visuelle, Meta continue de redéfinir les frontières du possible.