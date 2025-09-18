Google Meet intègre Ask Gemini, son assistant IA pour résumer et analyser les réunions

Google commence à déployer Ask Gemini dans Google Meet, un assistant IA pensé pour rendre les réunions plus productives. Pour l’instant, seuls certains clients Google Workspace y auront accès.

Que peut faire Ask Gemini dans Google Meet ?

L’assistant peut répondre aux questions des participants en s’appuyant sur les sous-titres générés en direct, ainsi que sur les Docs, Sheets et Slides accessibles, ou même des sites publics, résumer les interventions d’une personne précise, identifier les décisions et actions clés, et générer un résumé de ce que vous avez manqué si vous rejoignez une réunion en retard (uniquement si l’option Take Notes for Me a été activée par l’hôte).

Les réponses d’Ask Gemini restent privées pour chaque participant et, comme les sous-titres, elles ne sont pas stockées après la réunion.

Pour les participants, une notification visible indiquera toujours quand Ask Gemini est activé. Si l’outil est actif par défaut, les hôtes peuvent le désactiver, et les administrateurs peuvent changer le paramètre par défaut pour lancer les réunions sans l’IA.

Disponibilité

Cette nouvelle fonctionnalité fonctionne uniquement sur les ordinateurs de bureau et en anglais pour l’instant (d’autres langues arriveront). Le déploiement progressif pour les clients Workspace Enterprise Plus, Enterprise (Standard), Business Plus et Business Standard.

En T1 2026, il sera aussi proposé aux offres Business Starter, Enterprise Standard et Enterprise Plus, une fois les premiers retours intégrés.

Google rappelle que « Gemini in Workspace peut se tromper, y compris à propos de personnes ». Pratique pour rattraper une réunion, mais mieux vaut tout de même vérifier les passages manqués.