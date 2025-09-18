Garmin Bounce 2 : une nouvelle montre connectée pour enfants… mais deux fois plus chère

Aux côtés de la Venu 4, Garmin vient de lancer la Bounce 2, sa nouvelle montre connectée pensée pour les enfants. Successeure du modèle de 2022, elle conserve les fonctions de base qui ont séduit de nombreux parents — mais double son prix, passant de 149,99 euros à 299,99 euros.

Une hausse qui interroge sur la véritable valeur ajoutée de cette nouvelle version.

Bounce 2: Nouveau design et meilleur écran

La Bounce 2 abandonne le format carré pour un boîtier rond plus élégant, équipé d’un écran AMOLED de 1,2 pouce bien plus agréable à regarder que l’ancien LCD. L’autre grande nouveauté est l’arrivée de la voix bidirectionnelle, qui permet de passer de vrais appels, et non plus seulement d’envoyer des messages vocaux.

Garmin a même ajouté une fonction de transcription automatique de ces messages pour plus de praticité.

Des fonctions familières pour les parents

Les fonctionnalités phares du premier modèle sont toujours présentes :

Localisation en temps réel via l’application Garmin Jr.

Alertes de géorepérage (quand l’enfant sort d’une zone définie, comme l’école ou la maison)

(quand l’enfant sort d’une zone définie, comme l’école ou la maison) Autonomie de deux jours entre deux charges

Le Bounce 2 ajoute aussi la possibilité de télécharger et écouter de la musique via Amazon Music, mais cette option risque de réduire l’autonomie.

Bonne nouvelle : malgré le prix de la montre qui explose, l’abonnement LTE reste à 10,99 euros par mois ou 109,99 euros par an.

Un prix qui change tout

Le premier modèle Bounce séduisait par sa simplicité et son prix abordable. À 150 euros, elle représentait une solution économique pour garder un œil sur ses enfants. À 300 euros, la donne change complètement : la montre entre désormais en concurrence directe avec des modèles bien plus complets, comme l’Apple Watch SE cellulaire, souvent trouvable autour du même tarif.

Certes, l’Apple Watch nécessite un iPhone pour l’activation, mais elle offre un système d’exploitation complet, une boutique d’applications riche et une utilité à long terme dont un enfant peut profiter en grandissant. À côté, la Bounce 2 reste un produit très limité, malgré son design amélioré et ses nouveaux atouts.

Plus jolie, plus moderne et un peu plus pratique

Garmin a sans doute voulu donner un côté premium à sa montre pour enfants, mais en doublant son prix, elle perd ce qui faisait sa force : l’accessibilité. La Bounce 2 est plus jolie, plus moderne et un peu plus pratique, mais reste une montre entrée de gamme vendue au prix du milieu de gamme.

Pour beaucoup de parents, il sera difficile de justifier cet achat face à des alternatives plus riches ou plus abordables.