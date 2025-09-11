Nothing OS 4.0 basé sur Android 16 : sortie imminente et smartphones compatibles

Nothing vient d’officialiser l’arrivée de Nothing OS 4.0, sa nouvelle surcouche maison basée sur Android 16. Présentée comme une mise à jour « Refined » et « Redefined », cette version promet des améliorations en profondeur et de nouvelles fonctionnalités majeures pour les utilisateurs de smartphones Nothing.
Quand arrive Nothing OS 4.0 ?
Le premier teaser a été publié sur X, confirmant que la mise à jour est « coming soon ». Elle avait déjà été évoquée lors du lancement du Nothing Phone (3) en juillet, avec une bêta fermée réservée à ce modèle.
Nothing OS 4.0
Refined. Redefined.
Coming soon. pic.twitter.com/496fufxV0f
—Nothing (@nothing) September 10, 2025
Bonne nouvelle : la version stable devrait arriver très bientôt, en commençant par le Phone (3) avant de s’étendre rapidement aux autres modèles éligibles.
Smartphones éligibles à Nothing OS 4.0
Voici la liste complète des appareils qui recevront Nothing OS 4.0 :
- Nothing Phone (3)
- Nothing Phone (3a)
- Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2)
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
- CMF Phone 1
- CMF Phone 2 Pro
Mauvaise nouvelle pour les possesseurs du Nothing Phone (1) : l’appareil n’est pas inclus, ayant déjà reçu les trois mises à jour majeures promises par la marque. Carl Pei a confirmé qu’un programme spécial est en préparation pour ces utilisateurs, possiblement sous forme d’offre de reprise ou de remise sur un nouveau modèle.
Phone (1) has reached the end of its software lifecycle and will not receive Nothing OS 4.0. We fulfilled our promise of 3 years of software updates, with another year of security updates ahead. To thank our day-one users, we’re working on a program for you. @nothing how soon can… https://t.co/IEoLPId6tL
— Carl Pei (@getpeid) September 10, 2025
Quelles nouveautés attendre ?
Même si Nothing n’a pas encore détaillé toutes les fonctionnalités de cette version, le slogan « Refined, Redefined » laisse penser à :
- une interface plus fluide et retravaillée,
- des optimisations système pour de meilleures performances,
- et probablement de nouvelles options de personnalisation Glyph propres à l’ADN de la marque.
Le passage à Android 16 apportera aussi ses propres nouveautés, notamment en matière de sécurité et de gestion de l’IA.
Contrairement à d’autres constructeurs, Nothing ne dispose pas d’une gamme très étendue de smartphones. Résultat : une fois lancé, le déploiement de Nothing OS 4.0 devrait être plus rapide et homogène que chez ses concurrents.