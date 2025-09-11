Nothing OS 4.0 basé sur Android 16 : sortie imminente et smartphones compatibles

Nothing vient d’officialiser l’arrivée de Nothing OS 4.0, sa nouvelle surcouche maison basée sur Android 16. Présentée comme une mise à jour « Refined » et « Redefined », cette version promet des améliorations en profondeur et de nouvelles fonctionnalités majeures pour les utilisateurs de smartphones Nothing.

Quand arrive Nothing OS 4.0 ?

Le premier teaser a été publié sur X, confirmant que la mise à jour est « coming soon ». Elle avait déjà été évoquée lors du lancement du Nothing Phone (3) en juillet, avec une bêta fermée réservée à ce modèle.

Bonne nouvelle : la version stable devrait arriver très bientôt, en commençant par le Phone (3) avant de s’étendre rapidement aux autres modèles éligibles.

Smartphones éligibles à Nothing OS 4.0

Voici la liste complète des appareils qui recevront Nothing OS 4.0 :

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

CMF Phone 1

CMF Phone 2 Pro

Mauvaise nouvelle pour les possesseurs du Nothing Phone (1) : l’appareil n’est pas inclus, ayant déjà reçu les trois mises à jour majeures promises par la marque. Carl Pei a confirmé qu’un programme spécial est en préparation pour ces utilisateurs, possiblement sous forme d’offre de reprise ou de remise sur un nouveau modèle.

Quelles nouveautés attendre ?

Même si Nothing n’a pas encore détaillé toutes les fonctionnalités de cette version, le slogan « Refined, Redefined » laisse penser à :

une interface plus fluide et retravaillée,

des optimisations système pour de meilleures performances,

et probablement de nouvelles options de personnalisation Glyph propres à l’ADN de la marque.

Le passage à Android 16 apportera aussi ses propres nouveautés, notamment en matière de sécurité et de gestion de l’IA.

Contrairement à d’autres constructeurs, Nothing ne dispose pas d’une gamme très étendue de smartphones. Résultat : une fois lancé, le déploiement de Nothing OS 4.0 devrait être plus rapide et homogène que chez ses concurrents.