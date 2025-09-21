Google lance une nouvelle application de recherche expérimentale pour Windows

Google teste actuellement une nouvelle application de recherche pour Windows dans le cadre de son programme Labs. L’idée : permettre de trouver plus rapidement ce dont vous avez besoin, sans quitter ce que vous êtes en train de faire.

Avec cette application, il suffit de presser Alt + Espace pour faire apparaître une barre de recherche Google.

Vous pouvez alors rechercher :

des fichiers stockés sur votre PC,

vos applications installées,

vos documents Google Drive,

et bien sûr, des résultats sur le Web.

Le fonctionnement rappelle Copilot de Windows 11, mais en version plus discrète. Plutôt qu’une grande fenêtre intrusive, il s’agit d’une petite barre pratique qui ne s’active qu’avec une combinaison de touches rarement utilisée.

Google Lens intégré à l’appli Google sur Windows

L’application embarque Google Lens, qui permet de sélectionner et d’analyser n’importe quel élément affiché à l’écran.

Exemples d’utilisation :

traduire du texte dans une image,

obtenir des infos sur un objet,

résoudre des problèmes scolaires (même si la fiabilité reste à confirmer).

Cela rapproche l’expérience de celle de l’application de bureau ChatGPT, capable d’interagir avec le contenu de votre écran.

Un mode IA pour des réponses plus poussées

En plus de la recherche classique, Google propose un mode IA qui génère des réponses plus complètes, avec la possibilité de poser des questions de suivi et d’obtenir des liens utiles.

Un exemple concret : un étudiant peut demander une explication sur un sujet, puis approfondir avec des questions complémentaires pour enrichir un devoir.

Cette application expérimentale fait partie de Google Search Labs et n’est disponible qu’aux États-Unis, aux utilisateurs de 13 ans et plus, sur Windows 10 ou version ultérieure, avec un compte Google personnel.

Pour l’activer, il suffit d’aller sur la page dédiée de Labs et de basculer l’option correspondante. Attention, il s’agit encore d’une version test, avec certaines limites connues.