iPhone Air : les premiers benchmarks de la puce A19 Pro montrent une évolution mesurée

La nouvelle gamme iPhone 17 vient à peine d’arriver, mais les premiers scores de la puce A19 Pro circulent déjà. D’après les tests, les performances progressent, mais sans bond spectaculaire par rapport au A18 Pro de l’an dernier.

Selon un premier résultat partagé sur AnTuTu, le Apple A19 Pro atteint 2 033 552 points, contre un peu moins de deux millions pour l’A18 Pro.

À l’origine, ce score était attribué à l’iPhone 17 Pro, mais AnTuTu a précisé qu’il provenait en réalité du tout nouvel iPhone Air (modèle iPhone 18,4), équipé de la même puce. Cette précision n’influence pas beaucoup la lecture globale des résultats, mais elle aide à expliquer certains écarts dans le détail des sous-tests.

iPhone Air : Mémoire boostée, CPU en retrait

Le gain le plus notable concerne la mémoire, avec une hausse de près de 50 % grâce au passage à 12 Go de RAM. Cela améliore nettement le multitâche et les performances en arrière-plan.

En revanche, les résultats CPU reculent légèrement par rapport à l’A18 Pro. Cela pourrait être lié à une version préliminaire du firmware ou à des limitations thermiques pendant les tests.

Côté GPU et performances système, la stabilité reste la priorité d’Apple, qui semble privilégier l’efficacité énergétique à des pics de puissance brute.

Résultats Geekbench similaires

Des listings apparus plus tôt sur Geekbench confirment cette tendance :

Gains modestes en monocoeur et multicoeurs.

Pas de révolution, mais une continuité solide dans les performances globales.

À noter : les modèles Pro bénéficient désormais d’une chambre à vapeur pour mieux dissiper la chaleur lors des sessions de jeu prolongées ou de charges lourdes, un point qui ne transparaît pas forcément dans les benchmarks synthétiques.

Un processeur toujours parmi les plus rapides

Pour l’utilisateur lambda, le A19 Pro restera l’une des puces mobiles les plus rapides du marché :

Fluidité dans les tâches IA.

Gestion des apps exigeantes.

Performances optimisées en photo et vidéo.

Mais en termes de chiffres bruts, le A19 Pro marque davantage une évolution mesurée qu’une révolution.