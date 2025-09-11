fermer
iPhone 17 : les premiers benchmarks du A19 et A19 Pro montrent des gains limités

iPhone 17 : les premiers benchmarks du A19 et A19 Pro montrent des gains limités

Apple a présenté sa nouvelle gamme iPhone 17 le 9 septembre, et à peine quelques heures plus tard, les premiers scores Geekbench supposés des nouvelles puces A19 et A19 Pro ont commencé à circuler.

De quoi donner un premier aperçu — à prendre avec prudence — des performances de ces processeurs gravés en 3 nm.

iPhone 17 : Des gains CPU modestes

Selon les résultats repérés par partofstyle.com :

Ces chiffres confirment que les améliorations en termes de puissance brute sont relativement limitées cette année.

Un focus sur l’efficacité et l’IA

Apple aurait choisi d’optimiser autrement :

  • Gravure TSMC N3P (3 nm) pour plus d’efficacité énergétique,
  • Meilleure gestion thermique, notamment grâce à la chambre à vapeur sur les modèles Pro,
  • Un Neural Engine renforcé pour Apple Intelligence et les charges de travail IA.

Le message est clair : Apple met l’accent sur l’endurance, le refroidissement et l’IA, plus que sur des sauts de performance spectaculaires.

Des résultats à confirmer

Comme toujours avec les benchmarks précoces, les scores ne sont pas encore vérifiés, ils pourraient évoluer avec les modèles définitifs, et les tests indépendants des testeurs permettront d’y voir plus clair.

Même si ces gains de puissance n’impressionnent pas sur le papier, ils pourraient se traduire par une meilleure autonomie, des performances plus stables en jeu ou en vidéo grâce au refroidissement, et une expérience plus fluide au quotidien, surtout sur les tâches d’IA.

 

