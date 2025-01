Microsoft 365 Copilot Chat : l’IA gratuite pour les entreprises !

Microsoft poursuit sa mission de populariser l’intelligence artificielle dans le monde professionnel avec le lancement de Microsoft 365 Copilot Chat, une évolution majeure de son précédent outil Bing Chat Enterprise.

Ce nouvel outil gratuit offre désormais la possibilité d’intégrer des agents IA directement dans l’interface de chat, une fonctionnalité auparavant réservée aux utilisateurs payants du service complet Microsoft 365 Copilot.

Un tremplin vers l’adoption des abonnements Copilot à 30 dollars

Microsoft 365 Copilot Chat vise à inciter les entreprises à intégrer davantage d’IA dans leurs processus, en espérant les convertir à l’abonnement premium à 30 dollars par utilisateur et par mois.

Jared Spataro, directeur marketing IA chez Microsoft, affirme : « C’est une IA gratuite et sécurisée alimentée par GPT. Vous pouvez télécharger des fichiers, ce qui est comparable à la concurrence, voire meilleur ».

Bien que Spataro ne nomme pas explicitement la concurrence, il est évident qu’il fait référence à ChatGPT et Google Gemini.

Une refonte stratégique avec des agents IA intégrés

Microsoft 365 Copilot Chat ne se contente pas de rebranding. Le programme inclut désormais l’accès à des agents IA, capables d’agir comme de véritables collaborateurs virtuels. Ces agents peuvent, par exemple, surveiller des boîtes de réception ou automatiser des tâches complexes.

Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres agents via Copilot Studio, avec des fonctionnalités basées sur des données Web ou internes (via Microsoft Graph). La tarification de l’utilisation des agents est basée sur un système de compteurs Azure ou sur un modèle à la demande.

Comment fonctionne la facturation ?

Pour répondre aux inquiétudes concernant les coûts, Spataro explique que Microsoft a mis en place plusieurs options de paiement :

Pay-as-you-go : un système à la demande où chaque interaction est facturée.

Packs de consommation : une solution permettant de limiter les dépenses en achetant un crédit prédéfini.

La tarification est basée sur un système de messages, selon leur complexité :

1 centime par message pour les réponses classiques.

2 centimes par message pour les réponses génératives.

30 centimes par message pour les interactions nécessitant l’accès à des données internes via Microsoft Graph.

Par exemple, un agent répondant à 200 questions génératives et effectuant 200 accès à Microsoft Graph coûterait 64 dollars pour une journée.

Un outil conçu pour les besoins pratiques

Microsoft 365 Copilot Chat permet aussi d’analyser et de résumer des fichiers Word ou Excel directement dans l’interface, des fonctionnalités qui deviennent encore plus fluides avec l’abonnement complet, où les intégrations dans Word et Excel sont natives.

Malgré l’absence d’un mode d’essai pour Microsoft 365 Copilot, Spataro souligne que les utilisateurs deviennent rapidement convaincus de sa valeur en le testant gratuitement avec Copilot Chat.

Un pari pour convertir les entreprises à l’IA

Avec une adoption déjà remarquable, malgré une stratégie de dénomination confuse, Microsoft espère que Copilot Chat incitera les entreprises à passer à son écosystème IA premium. En offrant une solution gratuite et flexible, Microsoft pose les bases d’une adoption massive de l’IA dans le monde professionnel, tout en positionnant Microsoft 365 Copilot comme une solution incontournable pour l’avenir.

En somme, Microsoft 365 Copilot Chat marque une étape clé dans l’expansion de l’intelligence artificielle dans les entreprises, combinant accessibilité et innovation pour redéfinir les usages au travail.