iPhone 17 Pro : une Dynamic Island plus petite et un design repensé

À quelques jours de la keynote Apple prévue le 9 septembre, une nouvelle fuite relance le débat autour de la Dynamic Island. Introduite en 2022, cette zone interactive en forme de pilule au sommet de l’écran n’avait pas évolué depuis trois générations.

Selon un fournisseur d’accessoires, l’iPhone 17 Pro et le 17 Pro Max adopteraient une version réduite de la Dynamic Island de 25 %, offrant un espace d’affichage légèrement plus grand et un design plus épuré.

La rumeur indique que la Dynamic Island passerait de 2 cm de large à 1,5 cm, un changement subtil mais notable pour les utilisateurs attentifs à l’ergonomie et à la finesse visuelle.

Apple n’ayant pas encore réussi à intégrer Face ID sous l’écran, cette réduction représenterait la meilleure optimisation possible en attendant un futur saut technologique.

Pourquoi un tel changement pour la série iPhone 17 Pro ?

Cette évolution serait rendue possible grâce à l’intégration de lentilles métalenses, plus fines et compactes que les optiques traditionnelles. Elles permettent de conserver la sécurité de Face ID tout en gagnant de précieux millimètres. Couplée aux bordures plus fines et au nouveau bloc caméra en barre horizontale, la réduction de la Dynamic Island contribuera à distinguer visuellement l’iPhone 17 Pro de son prédécesseur.

Après plusieurs années de continuité, l’iPhone 17 Pro se prépare à une mise à jour esthétique marquante. Entre la Dynamic Island réduite, le nouveau module photo redessiné et l’adoption d’écrans plus immersifs,

Apple pourrait recentrer le discours autour du design, alors que les innovations en matière d’IA se feront plus discrètes cette année.

Quand en saura-t-on plus ?

La confirmation officielle est attendue le 9 septembre à 19 heures (heure de Paris) lors de l’événement « Awe Dropping ». La présentation sera diffusée en direct sur YouTube, Apple.com et via l’app Apple TV. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les autres modèles de la gamme, dont l’ultra-fin iPhone 17 Air.

La Dynamic Island plus petite de l’iPhone 17 Pro n’est pas une révolution, mais elle s’inscrit dans une stratégie d’amélioration continue du design. En combinant esthétique revisitée, nouveaux matériaux et meilleure utilisation de l’espace, Apple espère séduire ceux qui attendaient une évolution visible après plusieurs années de stagnation visuelle.