Microsoft supprime les frais pour publier des apps sur le Windows Store

Bonne nouvelle pour les développeurs : Microsoft vient de lever un gros frein à l’entrée dans son écosystème. Désormais, publier une application sur le Windows Store est gratuit, sans frais d’inscription ni de carte bancaire.

Windows Store : Une ouverture mondiale pour les développeurs

Jusqu’à présent, les développeurs devaient payer un frais unique de 19 dollars pour s’inscrire. Après avoir testé sa suppression dans certains marchés en juin, Microsoft a décidé d’étendre la mesure à près de 200 pays.

Concrètement, un simple compte Microsoft personnel suffit pour commencer à publier une application. Plus besoin de carte bancaire, ce qui lève un obstacle majeur pour les créateurs dans certaines régions.

À titre de comparaison, Apple demande encore 99 euros par an pour accéder à l’App Store, tandis que Google impose 25 euros de frais uniques pour le Play Store.

Un Windows Store en pleine transformation

Ce changement s’inscrit dans une stratégie plus large. Depuis plusieurs années, Microsoft modernise son store :

nouvelles interfaces plus fluides,

installateurs indépendants,

et même une version web revue pour simplifier le téléchargement d’apps.

Aujourd’hui, la boutique revendique plus de 250 millions d’utilisateurs actifs par mois. Un chiffre qui montre que le Windows Store n’est plus le parent pauvre de l’écosystème, mais un canal incontournable.

Plus de liberté pour les créateurs

Microsoft encourage les développeurs à publier tous types d’applications : Win32, UWP, PWA, .NET, MAUI, Electron, etc.

Et cerise sur le gâteau : pour les apps non liées au gaming, les développeurs peuvent intégrer leur propre système de paiement et conserver 100 % de leurs revenus.

Chetna Das, senior product manager chez Microsoft, résume bien l’ambition : « En éliminant ces frais uniques, Microsoft crée une plateforme plus inclusive et accessible qui permet à davantage de développeurs d’innover, de partager et de prospérer dans l’écosystème Windows ».

Une stratégie pour séduire les développeurs

Avec cette annonce, Microsoft espère séduire les créateurs indépendants et renforcer l’attractivité de son store face aux géants concurrents. Moins de barrières, plus de visibilité et un public massif : les conditions sont réunies pour dynamiser la présence d’apps sur Windows.