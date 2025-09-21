Accueil » Pixel 10 : Google met en pause le Daily Hub après des retours négatifs

Les nouveaux Pixel 10 et Pixel 10 Pro sont enfin disponibles et séduisent déjà par leurs nombreuses nouveautés comme le Pro Res Zoom, la fonction Magic Cue ou encore l’IA Gemini intégrée à Photos.

Mais une autre nouveauté, le Daily Hub, n’a pas rencontré le succès escompté… au point que Google a décidé de le désactiver temporairement.

Le concept du Daily Hub de Google

Le Daily Hub devait être un espace central regroupant les informations utiles de la journée : météo, rendez-vous du calendrier, rappels, etc. Une sorte de tableau de bord pratique intégré directement sur l’écran du Pixel.

Mais dans la pratique, lorsque les infos “utiles” manquaient, l’interface affichait des contenus jugés peu pertinents : vidéos YouTube Shorts aléatoires ou suggestions Gemini sans réel rapport avec les besoins de l’utilisateur.

Google met le projet en pause

La mention “Preview” affichée sur le Daily Hub laissait déjà entendre qu’il s’agissait d’un test. Google a confirmé à 9to5Google que la fonction était désormais suspendue :

Pour garantir la meilleure expérience possible sur Pixel, nous mettons temporairement en pause le test public du Daily Hub. Nos équipes travaillent activement à améliorer ses performances et à affiner l’expérience personnalisée. Nous avons hâte de réintroduire une version améliorée quand elle sera prête.

En clair : l’outil reviendra, mais pas avant d’avoir été revu en profondeur.

Les principaux problèmes pointés

Plusieurs critiques reviennent régulièrement dans les retours utilisateurs :

Pertinence limitée : des suggestions trop génériques ou sans intérêt réel.

le Hub apparaissait parfois en haut à gauche de l'écran, parfois dans Discover, et pas de manière régulière.

impossible d'ajuster les sources, d'ajouter ses propres widgets ou de configurer l'affichage, alors même que le Pixel 10 mise sur la personnalisation poussée ailleurs dans l'OS.

Comparaison avec Samsung

Google n’est pas le seul à tenter ce genre de fonctionnalité. Samsung propose déjà la Now Bar sur ses Galaxy. Elle non plus n’est pas parfaite, mais s’est progressivement améliorée grâce aux mises à jour de One UI 7 et One UI 8. On peut donc s’attendre à ce que Google suive un chemin similaire : affiner l’IA, rendre le Hub plus utile et offrir un peu de contrôle aux utilisateurs avant de relancer la fonctionnalité.

Le Daily Hub reviendra sans doute dans une version plus complète, peut-être avec une dose de personnalisation et une meilleure intégration des services Google (Fitbit, Gmail, Maps, etc.). En attendant, il faudra se contenter de l’écosystème Pixel déjà très riche en nouveautés.