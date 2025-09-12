Accueil » YouTube déploie son outil de doublage IA multilingue pour tous les créateurs

Après deux ans de tests réservés à quelques stars de la plateforme, YouTube rend enfin accessible son outil de doublage audio multilingue à l’ensemble des créateurs.

Grâce à l’IA Gemini de Google, les vidéos pourront désormais être traduites automatiquement dans la langue maternelle des spectateurs à travers le monde.

Comment fonctionne le doublage IA de YouTube ?

Le système analyse la piste audio originale d’une vidéo, puis la traduit et la recrée dans la langue cible, en préservant le ton et l’intonation du créateur.

Résultat : un spectateur brésilien, coréen ou indien peut regarder une vidéo américaine dans sa propre langue, quelques instants seulement après sa mise en ligne.

YouTube souligne que les créateurs ayant déjà testé cette fonctionnalité ont vu une hausse significative de leur audience. Par exemple, le chef Jamie Oliver a triplé son nombre de vues après avoir ajouté des pistes audio multilingues à ses vidéos.

Des chiffres prometteurs pour les créateurs

Selon YouTube, plus de 25 % du temps de visionnage des vidéos doublées provient désormais de langues autres que la langue principale du créateur. Cela représente une opportunité énorme pour toucher de nouveaux marchés sans avoir à produire plusieurs versions de la même vidéo.

Parmi les créateurs ayant testé l’outil en avant-première, on retrouve des noms connus, comme MrBeast, Mark Rober ou encore Jamie Oliver.

Et bientôt… des miniatures traduites automatiquement

YouTube ne s’arrête pas là. La plateforme expérimente également une traduction automatique des miniatures (thumbnails). Cette fonctionnalité, testée avec quelques créateurs comme Nick DiGiovanni, permettrait d’afficher le titre visuel d’une vidéo dans la langue du spectateur, renforçant encore l’accessibilité et l’engagement.

Avec ce nouvel outil, YouTube renforce sa position de plateforme globale et réduit les barrières linguistiques qui freinaient parfois la découverte de contenus. Pour les créateurs, cela signifie davantage de visibilité, plus de vues et une meilleure monétisation potentielle.

La prochaine étape ? L’intégration des miniatures traduites et, peut-être, d’autres outils IA pour la personnalisation des vidéos.