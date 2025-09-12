Accueil » iPhone Air : Apple prouve la solidité de son iPhone le plus fin face au bend test

Avec seulement 5,64 mm d’épaisseur, l’iPhone Air est devenu le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple. Mais, dès son annonce, une question a fait surface : un iPhone aussi mince ne risque-t-il pas de plier ?

Pour rassurer, les dirigeants d’Apple ont accepté de répondre frontalement à ces inquiétudes… et même de prouver la solidité de leur nouveau bijou.

iPhone Air : Un test de flexion en direct

Dans une interview accordée à Tom’s Guide et TechRadar, John Ternus (VP Hardware Engineering) et Greg Joswiak (VP Marketing) ont tenu à clarifier les choses.

Selon Ternus, l’iPhone Air « dépasse largement nos métriques internes de résistance à la flexion ». Joswiak ajoute que sa solidité est « vraiment élevée ».

Mieux encore, Joz a confié un iPhone Air à un journaliste, l’invitant à tenter de le plier : « C’est pour moi », a-t-il lancé en souriant. Résultat ? Malgré les efforts fournis, l’appareil a résisté sans broncher.

Si l’iPhone Air est si fin, c’est notamment grâce à son cadre en titane, plus robuste que l’aluminium utilisé sur d’autres modèles. Apple assume ce choix : le titane est un peu plus lourd, mais il permet de compenser le manque d’espace interne et de renforcer la rigidité de l’appareil.

À titre de comparaison :

iPhone 6 s (ancien record) : 7,1 mm d’épaisseur

iPhone Air : 5,64 mm, soit une réduction de 20 %

Galaxy S25 Edge : 163 g

iPhone Air : 165 g (presque identique)

Durabilité : la vraie réponse viendra avec le temps

Malgré ce premier test concluant, Apple sait que le vrai verdict sera donné par les utilisateurs. Entre les poches de jeans serrés, les sacs et les aléas du quotidien, c’est sur le long terme que l’on saura si l’iPhone Air tient vraiment sa promesse de solidité.

Mais en autorisant un test de flexion public avant même sa sortie, Apple envoie un message clair : la marque a confiance dans l’ingénierie de son iPhone le plus fin.

Ce lancement marque un tournant. Après l’épisode du « Bendgate » avec l’iPhone 6, Apple a mis un point d’honneur à prouver qu’un design ultra-fin pouvait rimer avec résistance. L’iPhone Air combine esthétique radicale et matériaux premium pour séduire un public en quête de légèreté sans compromis sur la durabilité.