DJI Mini 5 Pro : prix, date de sortie et specs fuitées

À quelques jours d’une annonce supposée, le futur DJI Mini 5 Pro continue de faire parler de lui. Les dernières fuites révèlent non seulement sa date de sortie, mais aussi ses prix et ses configurations.

Et, si tout cela se confirme, DJI s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des drones ultralégers.

DJI Mini 5 Pro : Date de sortie et disponibilité

Selon le leaker reconnu Jasper Ellens de DroneXL, DJI prévoirait de lancer officiellement le Mini 5 Pro le 16 septembre 2025, avec une arrivée en magasin dès le 17 septembre. Comme souvent avec la marque, on peut s’attendre à voir un teaser officiel apparaître sur ses réseaux sociaux quelques jours avant la présentation.

En revanche, une mauvaise nouvelle pourrait concerner les pilotes américains : le Mini 5 Pro ne serait pas commercialisé officiellement aux États-Unis, à cause des restrictions actuelles qui pèsent sur DJI.

Prix et configurations

D’après les informations qui circulent, le Mini 5 Pro vendu avec la télécommande RC-N3 sans écran serait proposé à 799 €. Une version Fly More Combo, intégrant cette fois la télécommande RC2 équipée d’un écran tactile ainsi qu’un set de filtres ND, trois batteries, un chargeur et un sac de transport, devrait être commercialisée à 1 129 €.

Ces prix semblent particulièrement compétitifs compte tenu des rumeurs autour des caractéristiques haut de gamme de l’appareil.

Caractéristiques techniques

Le DJI Mini 5 Pro pourrait embarquer un capteur d’un pouce capable de filmer en 4K jusqu’à 120 images par seconde. Son objectif de 24 mm avec une ouverture f/1.8 disposerait également d’un mode téléobjectif équivalent à 48 mm.

La stabilisation serait assurée par une nacelle offrant un mouvement sur 225 degrés, permettant notamment de réaliser des prises de vues verticales.

Côté sécurité et détection, le drone serait équipé d’un système LiDAR orienté vers l’avant, complété par des capteurs infrarouges omnidirectionnels. Enfin, son autonomie atteindrait environ 36 minutes, un chiffre très correct pour un modèle ultraléger.

Pourquoi c’est important ?

Avec un capteur d’un pouce, une détection omnidirectionnelle et même du LiDAR, le Mini 5 Pro pourrait bien devenir le drone idéal pour les créateurs de contenu qui recherchent une machine portable sans compromis.

Et si son prix reste en dessous des 1 000 euros pour le pack de base, DJI risque de séduire un très large public.